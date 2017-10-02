Глава Каталонии назвал результаты референдума впечатляющими

Ранее Пучдемон заявил, что жители автономии добились права на суверенитет. "Сегодня был день надежды, а граждане Каталонии выиграли своё право стать независимой страной, управляемой как республика", — сказал он в телеобращении.





Глава Каталонии призвал Евросоюз не игнорировать нарушение прав человека со стороны испанской полиции и выразил готовность к диалогу с Мадридом.





Официальный представитель женералитета (правительства) Каталонии Жорди Турул заявил, что за отделение от Испании высказались 90% проголосовавших на референдуме. Всего в нем приняли участие 2,3 миллиона человек из 5,3 миллиона, имеющих право голоса.



