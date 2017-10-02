Глава Каталонии назвал результаты референдума впечатляющими
2 октября 2017, 08:10
За отделение от Испании высказались 90% проголосовавших на референдуме.
Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал впечатляющими результаты референдума о независимости автономии от Испании, передает РИА Новости.
"Впечатляющий ответ граждан. Легитимность и достоинство", — написал он в Twitter, комментируя результаты голосования.
Ранее Пучдемон заявил, что жители автономии добились права на суверенитет. "Сегодня был день надежды, а граждане Каталонии выиграли своё право стать независимой страной, управляемой как республика", — сказал он в телеобращении.
Глава Каталонии призвал Евросоюз не игнорировать нарушение прав человека со стороны испанской полиции и выразил готовность к диалогу с Мадридом.
Официальный представитель женералитета (правительства) Каталонии Жорди Турул заявил, что за отделение от Испании высказались 90% проголосовавших на референдуме. Всего в нем приняли участие 2,3 миллиона человек из 5,3 миллиона, имеющих право голоса.
Фото: AFP 2017 / Lluis Gene
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880989-ecc9ed2265db18ec14c51ba8878776ba
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...