Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Глава Каталонии назвал результаты референдума впечатляющими

2 октября 2017, 08:10

За отделение от Испании высказались 90% проголосовавших на референдуме.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал впечатляющими результаты референдума о независимости автономии от Испании, передает РИА Новости.

"Впечатляющий ответ граждан. Легитимность и достоинство", — написал он в Twitter, комментируя результаты голосования.

Ранее Пучдемон заявил, что жители автономии добились права на суверенитет. "Сегодня был день надежды, а граждане Каталонии выиграли своё право стать независимой страной, управляемой как республика", — сказал он в телеобращении.

Глава Каталонии призвал Евросоюз не игнорировать нарушение прав человека со стороны испанской полиции и выразил готовность к диалогу с Мадридом.

Официальный представитель женералитета (правительства) Каталонии Жорди Турул заявил, что за отделение от Испании высказались 90% проголосовавших на референдуме. Всего в нем приняли участие 2,3 миллиона человек из 5,3 миллиона, имеющих право голоса.

Фото: AFP 2017 / Lluis Gene

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...