Пассажир летевшего в Иркутск Ан-148 снял пламя, вырывающееся из двигателя
2 октября 2017, 08:26
В описании видео говорится о том, что в двигателе произошел пожар.
Пассажир самолета Ан-148, выполнявшего рейс из Талакана в Иркутск, снял на видео пламя, вырывающееся из правого двигателя, передает РИА Новости.
Кадры инцидента, произошедшего 30 сентября, доступны на YouTube.
В описании видео говорится о том, что в двигателе произошел пожар. В то же время пользователи в комментариях отметили, что речь идет о помпаже.
Самолёт совершил благополучную посадку в аэропорту вылета, сообщает местное информагентство "Байкал 24". Пассажиров доставили в пункт назначения резервным бортом.
Расследование причин случившегося займется специальная комиссия.
Фото: скриншот
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