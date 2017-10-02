Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Пассажир летевшего в Иркутск Ан-148 снял пламя, вырывающееся из двигателя

2 октября 2017, 08:26

В описании видео говорится о том, что в двигателе произошел пожар.

Пассажир самолета Ан-148, выполнявшего рейс из Талакана в Иркутск, снял на видео пламя, вырывающееся из правого двигателя, передает РИА Новости.

Кадры инцидента, произошедшего 30 сентября, доступны на YouTube.

В описании видео говорится о том, что в двигателе произошел пожар. В то же время пользователи в комментариях отметили, что речь идет о помпаже.



Самолёт совершил благополучную посадку в аэропорту вылета, сообщает местное информагентство "Байкал 24". Пассажиров доставили в пункт назначения резервным бортом.
Расследование причин случившегося займется специальная комиссия.

Фото: скриншот

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...