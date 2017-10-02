Пассажир летевшего в Иркутск Ан-148 снял пламя, вырывающееся из двигателя

Кадры инцидента, произошедшего 30 сентября, доступны на YouTube.





В описании видео говорится о том, что в двигателе произошел пожар. В то же время пользователи в комментариях отметили, что речь идет о помпаже.













Самолёт совершил благополучную посадку в аэропорту вылета, сообщает местное информагентство "Байкал 24". Пассажиров доставили в пункт назначения резервным бортом.

Расследование причин случившегося займется специальная комиссия.



