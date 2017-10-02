Кандидат в президенты Кыргызстана прокомментировал встречу с Назарбаевым
2 октября 2017, 08:35
Он подчеркнул, что выборы должны пройти честно.
Кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов рассказал о недавней встрече с Нурсултаном Назарбаевым. Об этом политик заявил на пресс-конференции в Бишкеке, сообщает K-News.
«Не скрою, все события последних дней – встреча с Президентом Казахстана Нурслтаном Назарбаевым, вырванное из контекста выступление в Он-Адыр, вчерашнее задержание депутата Жогорку Кенеша, моего сторонника Каната Исаева – все это звенья одной цепи. Есть план, по которому двигаются определенные лица. Но их целью является провокация. Хочу успокоить всех – мы не поддадимся и не будем совершать эмоциональные поступки. Во чтобы то ни стало, я продолжаю предвыборную гонку с еще большей интенсивностью в рамках соблюдения всех законодательных процедур», — отметил Бабанов.
Кандидат в президенты подчеркнул, что выборы должны пройти честно.
Фото: k-news
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