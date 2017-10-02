Звезда фильма "Такси" хочет снять фильм в Крыму

"У меня есть очень большой проект по съемкам нового фильма, есть много планов и много перспектив. Почему бы не снять его в Крыму? Здесь красивые места, улицы, есть море, горы", — сказал Насери журналистам.

Актер подчеркнул, что готов снова вернуться в Крым, но уже вместе с семьей.





Насери прилетел в Крым для участия в "Форуме мира" в Ялте, организатором которого выступил Всемирный благотворительный альянс "Миротворец". В Крым Насери и его друг, певец из Франции Мурад Бурави прилетели обычным рейсом из Москвы.



