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Звезда фильма "Такси" хочет снять фильм в Крыму

2 октября 2017, 08:46

Актер подчеркнул, что готов снова вернуться в Крым, но уже вместе с семьей.

Французский актер, исполнитель главной роли в фильме "Такси" и его продолжениях Сами Насери не исключил, что съемки одного из его будущих фильмов могут пройти в Крыму, сообщает РИА Новости.

"У меня есть очень большой проект по съемкам нового фильма, есть много планов и много перспектив. Почему бы не снять его в Крыму? Здесь красивые места, улицы, есть море, горы", — сказал Насери журналистам.

Актер подчеркнул, что готов снова вернуться в Крым, но уже вместе с семьей.

Насери прилетел в Крым для участия в "Форуме мира" в Ялте, организатором которого выступил Всемирный благотворительный альянс "Миротворец". В Крым Насери и его друг, певец из Франции Мурад Бурави прилетели обычным рейсом из Москвы.

Фото: РИА Новости



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