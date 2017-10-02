Звезда фильма "Такси" хочет снять фильм в Крыму
2 октября 2017, 08:46
Актер подчеркнул, что готов снова вернуться в Крым, но уже вместе с семьей.
Французский актер, исполнитель главной роли в фильме "Такси" и его продолжениях Сами Насери не исключил, что съемки одного из его будущих фильмов могут пройти в Крыму, сообщает РИА Новости.
"У меня есть очень большой проект по съемкам нового фильма, есть много планов и много перспектив. Почему бы не снять его в Крыму? Здесь красивые места, улицы, есть море, горы", — сказал Насери журналистам.
Актер подчеркнул, что готов снова вернуться в Крым, но уже вместе с семьей.
Насери прилетел в Крым для участия в "Форуме мира" в Ялте, организатором которого выступил Всемирный благотворительный альянс "Миротворец". В Крым Насери и его друг, певец из Франции Мурад Бурави прилетели обычным рейсом из Москвы.
Фото: РИА Новости
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