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В Казахстане поднялись цены на бензин

2 октября 2017, 09:00

На АЗС "Газпром нефть-Казахстан" литр бензина АИ 92 стоит 151 тенге.

В Казахстане вновь поднялись цены на бензин, литр АИ 92 стоит 151 тенге, сообщает Zakon.kz.

Рост цен на топливо начался накануне.

На АЗС "Газпром нефть-Казахстан" литр бензина АИ 92 стоит 151 тенге. Топливо АИ 98 продается по 181 тенге. Дизельное топливо - по 150.

АЗС "Helios" просит за литр АИ 92 - 150 тг, за АИ 95 -164 тг. Дизтопливо продается за 151 тенге за литр.



На заправках "Royal Petrol" АИ 92 стоит также, 150 тг за литр, АИ 95- 164.


АЗС "Sinooil" продает литр АИ 92 за 146 тг, АИ 95 - 161 тг.



По данным сайта ТОО "Қазмұнайгаз өнімдері", топливо АИ-92 в Алматы продается по цене 147 тенге. Бензин марки АИ-95 стоит 160 тенге.



Ранее сообщалось, что резкий скачок на стоимость бензина произошел в Костанае. За литр АИ 95 необходимо заплатить 155 тенге, вместо 153.

Фото: Hombiz.ru


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