В Казахстане поднялись цены на бензин
2 октября 2017, 09:00
На АЗС "Газпром нефть-Казахстан" литр бензина АИ 92 стоит 151 тенге.
В Казахстане вновь поднялись цены на бензин, литр АИ 92 стоит 151 тенге, сообщает Zakon.kz.
Рост цен на топливо начался накануне.
На АЗС "Газпром нефть-Казахстан" литр бензина АИ 92 стоит 151 тенге. Топливо АИ 98 продается по 181 тенге. Дизельное топливо - по 150.
АЗС "Helios" просит за литр АИ 92 - 150 тг, за АИ 95 -164 тг. Дизтопливо продается за 151 тенге за литр.
На заправках "Royal Petrol" АИ 92 стоит также, 150 тг за литр, АИ 95- 164.
АЗС "Sinooil" продает литр АИ 92 за 146 тг, АИ 95 - 161 тг.
По данным сайта ТОО "Қазмұнайгаз өнімдері", топливо АИ-92 в Алматы продается по цене 147 тенге. Бензин марки АИ-95 стоит 160 тенге.
Ранее сообщалось, что резкий скачок на стоимость бензина произошел в Костанае. За литр АИ 95 необходимо заплатить 155 тенге, вместо 153.
Фото: Hombiz.ru
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