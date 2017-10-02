Власти Каталонии заявили о 90% проголосовавших за независимость автономии

Жители Каталонии проголосовали за независимость региона и его отделение от Испании. Об этом заявил официальный представитель правительства Каталонии Жорди Туруль

По его словам, за выход автономии из состава Испании отдали свои голоса 2 млн 20 тыс. 144 человека, что составляет 90% от общего числа избирателей. «Нет» отметили в бланках на референдуме 176, 566 тыс. человек (7%), более 45 тыс. бюллетеней оказались пустыми (2%), еще порядка 20 тыс. бланков признали недействительными.

«Это цифры, которые у нас есть к настоящему времени. Еще остается недосчитано несколько тысяч бюллетеней, но в целом можно сказать, что это итоговые результаты, цифры почти не изменятся», — заверил он.

Во время самого референдума полиция и Гражданская гвардия силой закрывали избирательные участки. Также правоохранители вступали в конфликт с пришедшими проголосовать: по словам представителей каталонских властей, полицейские применяли дубинки и слезоточивый газ. Всего в результате столкновений пострадали, по последним данным, 844 человека.





Глава правительства Испании Мариано Рахой заявил, что референдум о независимости Каталонии провалился и нанес ущерб целостности Испании. По его мнению, никакого референдума в автономии вовсе не было. При этом премьер-министр отметил, что оставляет за местным правительством право продолжить диалог с Мадридом. «Я не буду закрывать двери, я предлагаю честный и открытый диалог», — заверил он.