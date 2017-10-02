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Похитившей ребенка в Темиртау няне суд отказал в смягчении приговора

2 октября 2017, 09:30

Воспитанница детского дома проработала няней всего два дня.

Без изменения оставлен приговор Темиртауского городского суда няне, которая похитила двухлетнюю девочку и увезла ее в Астану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Няня просила апелляционную коллегию по уголовным делам Карагандинского областного суда сократить семилетний срок наказания по части 2 статьи 125 Уголовного кодекса РК «Похищение человека», поскольку якобы не имела умысла на похищение ребенка и причинение ему вреда.

С ее слов, она увезла девочку в столицу, чтобы провести с ней какое-то время, поскольку сильно привязалась к ней.

Однако состав суда не поверил доводам осужденной. Воспитанница детского дома проработала няней всего два дня.

«Апелляционная коллегия по уголовным делам постановила: в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, приговор Темиртауского городского суда оставить без изменения», - огласил постановление председатель коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда Рашид Нурмагамбетов.

Напомним, 26 марта вечером в полицию обратилась 22-летняя жительница Темиртау, сообщив, что няня похитила ее двухлетнего ребенка. Она написала прощальную записку, которую женщина с супругом обнаружили в своей квартире после возвращения с работы. Няня обещала в записке каждый день высылать матери через социальные сети фотографию ребенка в качестве доказательства, что с ребенком все в порядке. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следующим утром, 27 марта, сотрудниками департамента внутренних дел Карагандинской области подозреваемая была установлена и задержана в Астане.

Судья Темиртауского городского суда Талгат Елеуов признал 22-летнюю няню, выпускницу детского дома «Таншолпан», виновной по статье 125 Уголовного кодекса «похищение человека» и назначил семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней степени безопасности. Подсудимая неоднократно в зале суда просила прощения у матери девочки, однако женщина отказалась примиряться с ней.

Айнур Балакешова
Фото с сайта kabar.kg

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