Похитившей ребенка в Темиртау няне суд отказал в смягчении приговора

Без изменения оставлен приговор Темиртауского городского суда няне, которая похитила двухлетнюю девочку и увезла ее в Астану, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





Няня просила апелляционную коллегию по уголовным делам Карагандинского областного суда сократить семилетний срок наказания по части 2 статьи 125 Уголовного кодекса РК «Похищение человека», поскольку якобы не имела умысла на похищение ребенка и причинение ему вреда.





С ее слов, она увезла девочку в столицу, чтобы провести с ней какое-то время, поскольку сильно привязалась к ней.





Однако состав суда не поверил доводам осужденной. Воспитанница детского дома проработала няней всего два дня.





«Апелляционная коллегия по уголовным делам постановила: в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, приговор Темиртауского городского суда оставить без изменения», - огласил постановление председатель коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда Рашид Нурмагамбетов.





Напомним , 26 марта вечером в полицию обратилась 22-летняя жительница Темиртау, сообщив, что няня похитила ее двухлетнего ребенка. Она написала прощальную записку, которую женщина с супругом обнаружили в своей квартире после возвращения с работы. Няня обещала в записке каждый день высылать матери через социальные сети фотографию ребенка в качестве доказательства, что с ребенком все в порядке. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следующим утром, 27 марта, сотрудниками департамента внутренних дел Карагандинской области подозреваемая была установлена и задержана в Астане.



