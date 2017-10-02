Жители ЗКО добровольно сдали 160 единиц огнестрельного оружия

На территории ЗКО проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия. По состоянию на 7 сентября в ОВД поступило 140 заявлений от граждан, которыми добровольно сдано 160 единиц огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба областного ДВД.

Было сдано: 14 ед. - нарезного длинноствольного; 3 ед. - нарезного короткоствольного; 135 ед. - гладкоствольного; 8 ед. - травматического;

1175 штук патронов к нарезному оружию; 1 - артиллерийский снаряд.

Все сданное оружие проверено по Интегрированному банку данных «Зарегистрированное» и «Криминальное оружие», по всем предметам вооружения проведены криминалистические экспертизы.

Комиссиями приняты 140 решений о выкупе оружия, на общую сумму 8млн. 034тыс. тенге, которые на сегодняшний день населению области полностью выплачены. Жалоб и заявлений в период и по итогу акции в ОВД области не поступило.

Напомним, что всего на проведение акции из республиканского бюджета на ДВД выделено 8 млн.034 тыс. тенге.