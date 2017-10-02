Шымкентский НПЗ увеличит выпуск авиатоплива в 1,5 раза, а высокооктановых бензинов в 3 раза

В ходе рабочей поездки в Южно-Казахстанскую область премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил ряд предприятий в городе Шымкент. В первую очередь глава Правительства посетил ТОО «ПетроКазахстан Нефтепродукты», где ознакомился с ходом модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ, сообщает пресс-служба акима ЮКО.

Во время объезда Б.Сагинтаеву показали введенную в эксплуатацию установку изомеризации легких бензиновых фракций с блоком предварительной гидроочистки сырья и объекты общезаводского хозяйства Этапа 1.

Кроме того, руководство АО «НК «КазМунайГаз» и ТОО «ПКОП» доложило премьер-министру РК о ходе работ на комплексе каталитического крекинга RFCC для переработки мазута и вакуумного газойля мощностью 2,0 млн. тонн в год в рамках Этапа 2.

Стоит отметить, с июня текущего года Шымкентский НПЗ выпускает высокооктановый бензин экологических классов К-4, К-5 по требованиям Технического регламента Таможенного союза. За июль-август 2017 года завод выработал 197 904 тонны высокооктанового бензина. В итоге, по завершению Этапа 2 в сентябре 2018 года будет увеличена мощность завода до 6 млн. тонн нефти в год и глубина переработки нефти, производство высокооктановых бензинов возрастет с 652 до 2 270 тыс. тонн в год, дизельного топлива - с 1 192 до 1 916 тыс. тонн в год, авиатоплива - с 254 до 400 тыс. тонн в год. Доля производства высокооктановых автобензинов на заводе составит 100%.

По завершению модернизации на Шымкентском НПЗ выпуск авиатоплива увеличится более чем в 1,5 раза, а высокооктановых бензинов более чем в 3 раза.

По итогам посещения объекта премьер-министр РК дал ряд поручений по своевременному завершению проекта и обеспечению рынка Казахстана высококачественными моторными топливами.

Наряду с этим, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил предприятия, расположенные в индустриальной зоне «Оңтүстік» города Шымкент. Рабочая группа побывала на заводе «Еврокристалл» по выпуску стеклянной тары. Здесь рабочая группа ознакомилась с производственным процессом и ассортиментом готовой продукции.

В цехах завода производят бутылки и банки разных форм — от 200 мл до 3 литров из бесцветного и зеленого стекла. На эти продукции поступают заказы из всех регионов Казахстана и Кыргызстана. На предприятии, способном выпускать в год 200 млн. штук стеклянных бутылок, работой обеспечены 350 человек.

Генеральный директор товарищества Рустам Сухов ознакомив с работой предприятия отметил, что на сегодня завод автоматизировал производственные процессы на 95 процентов и расширил сферу деятельности. Также он подчеркнул, что завод начал производить углекислый газ.

Помимо этого, делегация посетила ТОО «Зерде-Керамика» по производству керамогранита и ознакомилась с производимой продукцией, не имеющей аналогов в стране.

Отметим, что предприятие планирует запустить в конце года вторую линию, которая позволит довести объемы выпускаемой продукции с 2 млн. до 4.5 млн.кв.м. Проект работает на импортозамещение. Доля экспорта составляет 30%. Остальные 70% отправляют в другие региона нашей страны. Человеческие руки и силу на предприятии заменяет автоматизированная система. Итальянское оборудование выполняет почти все - от смешивания компонентов до упаковки уже готовой продукции. При этом работу машин контролируют 140 человек. 60% сырья-местного производства, 40% - завозится из-за рубежа.

Напомним, в настоящее время в индустриальной зоне «Оңтүстік» реализуются 85 проектов на общую сумму 55,8 млрд. тенге с созданием 5000 рабочих мест. На сегодняшний день запущено 46 проектов на сумму 21,4 млрд. тенге и создано три тысячи рабочих мест.