Тимати уходит со сцены ради дочери

Известный российский рэпер Тимати объявил, что уходит со сцены ради дочери





"Четвёртого Ноября в СК "Олимпийский" действительно состоится мой последний Большой !! Сольный !! Концерт !! В Москве !! В ближайшее 2-3года", - написал он в своем аккаунте в Instagram.









Напомним, 19 марта у Тимати дочь родилась в Доминикане. Девочка родилась ростом 53 см и весом 4 кг. Ее назвали Алиса.



