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Тимати уходит со сцены ради дочери

2 октября 2017, 09:53

4 ноября состоится его последний концерт.

Известный российский рэпер Тимати объявил, что уходит со сцены ради дочери, сообщает Zakon.kz.

"Четвёртого Ноября в СК "Олимпийский" действительно состоится мой последний Большой !! Сольный !! Концерт !! В Москве !! В ближайшее 2-3года", - написал он в своем аккаунте в Instagram.


Напомним, 19 марта у Тимати дочь родилась в Доминикане. Девочка родилась ростом 53 см и весом 4 кг. Ее назвали Алиса.

Фото: Фото: Instagram / timatiofficial

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