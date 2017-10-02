Тимати уходит со сцены ради дочери
2 октября 2017, 09:53
4 ноября состоится его последний концерт.
Известный российский рэпер Тимати объявил, что уходит со сцены ради дочери, сообщает Zakon.kz.
"Четвёртого Ноября в СК "Олимпийский" действительно состоится мой последний Большой !! Сольный !! Концерт !! В Москве !! В ближайшее 2-3года", - написал он в своем аккаунте в Instagram.
Напомним, 19 марта у Тимати дочь родилась в Доминикане. Девочка родилась ростом 53 см и весом 4 кг. Ее назвали Алиса.
Фото: Фото: Instagram / timatiofficial
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