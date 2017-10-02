Из сэкономленных $319 млн от займа МБРР в Казахстане построят 2 участка автодороги

В Казахстане на реконструкцию участков автомобильных дорог Курты-Бурылбайтал и Узынагаш-Отар будет направлено 319,2 млн долларов, сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК.

Как отмечается, в 2009 году было подписано Соглашение о займе между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития на реконструкцию автомобильной дороги международного транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай».

По результатом реализации проекта по реконструкции автомобильной дороги в Кызылординской и Южно - Казахстанской области, которая завершена в текущем году, образовались сэкономленные средства займа МБРР.

Правительством принято решение использовать сэкономленные средства на реализацию проектов «Курты-Бурылбайтал» и «Узынагаш-Отар», на которое 26 сентября 2017 года подписано дополнительное соглашение между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития.

Реконструкция данных участков предусмотрена Государственной программой инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы.

Участок «Курты - Бурылбайтал» протяженностью 85 км (I категория с 4-х полосным движением) входит в коридор «Центр - Юг» и является частью дороги республиканского значения «Астана - Караганда - Балхаш - Курты - Капшагай - Алматы».

Участок дороги «Узынагаш - Отар» протяженностью 96 км (I категория с 4-х полосным движением) является частью автомобильной дороги республиканского значения «Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез».

«Предполагаемая сумма затрат на реконструкцию участков составляет 319,2 млн.долларов США, в том числе заем Международного Банка Реконструкции и Развития - 271,3 млн долларов США и софинансирование из республиканского бюджета - 47,9 млн долларов США. Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан приступил к выбору подрядных компаний, а также консультанта по надзору за строительством. Контракты будут заключены после вступления в силу соглашения о займе», - говорится в сообщении.

Завершение работ по участкам запланировано на 2021 год.