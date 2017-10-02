Статус прокурора в гражданском

судопроизводстве Казахстана

В связи с вносимыми в правовую систему Казахстана изменениями не ослабевает интерес к статусу прокуратуры и прокурора в гражданском судопроизводстве.

Прокуратура как государственный орган с реализуемыми функциями включена в раздел V11 «Суды и правосудие» Конституции Казахстана, но она не относится ни к судебной ветви власти, поскольку не наделена функцией по отправлению правосудия, ни к законодательной ветви власти, поскольку не наделена законодательной функцией, ни к исполнительной ветви власти, поскольку не наделана функцией управления.

Прокуратура как единая централизованная организация находится в непосредственном подчинении Президента Казахстана и подотчетна ему и осуществляет надзор за законностью:

1) деятельности центральных и местных исполнительных органов, местных представительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, юридических лиц и принимаемых им подзаконных нормативных и индивидуальных правовых актов;

2) деятельности должностных лиц органов исполнительного производства и должностных лиц уполномоченных государственных органов по делам об административных правонарушениях;

3) деятельности должностных лиц правоохранительных и специальных государственных органов в сфере:

- досудебного расследования уголовных правонарушений, оперативно-розыскной и контразведывательной деятельности;

- исполнения уголовных наказаний и наказаний за совершенные административные правонарушения;

- исполнения международных договоров об оказании правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции, реадмиссии, ратифицированных Казахстаном;

- государственной правовой статистики и специальных учетов.

Прокуратура представляет интересы государства в гражданском судопроизводстве и осуществляет уголовное преследование.

Под прокурором понимается не любой сотрудник органов прокуратуры, а только аттестованные сотрудники, реализующие функции прокуратуры.

Процессуальные полномочия прокурора в гражданском, уголовном и административном процессе определяются соответствующим процессуальным законом.

Процессуальные полномочия прокуратуры и прокурора образуют их статус, под которым понимается правовое положение гражданина, юридического лица, государства, отдельной территории, характеризующееся совокупностью предусмотренных законодательством прав и обязанностей, а также льгот и преимуществ

В гражданском судопроизводстве прокурор представляет интересы государства в районных (городских) судах, специализированных судах по делам несовершеннолетних, в специализированных экономических судах, в судах апелляционной инстанции (областные и приравненные к ним суды), в Верховном Суде Казахстана.

Статус прокурора в этих судах имеет особенности, которые регулируются процессуальным законом, прокурор, участвующий в судебном заседании каждой из названных судебных инстанций, обладает статусом процессуального прокурора, исходя из объема принадлежащих ему процессуальных прав в каждой судебной инстанции.

По основаниям участия в гражданском судопроизводстве статус прокурора определяется его процессуальным положением:

1) стороны материально-правового отношения, если прокурор представляет интересы прокуратуры, выступающей в качестве истца или ответчика либо третьего лица;

2) представителя интересов государства, если государство или административно-территориальная единица участвует в гражданском процессе в качестве истца или ответчика, третьего лица;

3) представителя физического лица, в интересах которого прокурор подал исковое заявление в исковом производстве или заявление в особом производстве;

4) участника гражданского процесса, вступившего в него для дачи правового заключения по рассматриваемому судом материально-правовому отношению;

5) участника апелляционного производства, подавшего апелляционное ходатайство;

6) участника апелляционного производства, дающего правовое заключение по доводам апелляционной жалобы стороны или ее процессуального представителя либо апелляционного ходатайства, поданного прокурором;

7) участника кассационного (ревизионного) производства, подавшего надзорный протест на вступившее в законную силу решение суда по основаниям, предусмотренным частью 6 статьи 438 ГПК;

8) участника судебного заседания суда кассационной (ревизионной) инстанции, дающего заключение по надзорной жалобе, надзорному протесту Генерального Прокурора Казахстана.

Прокурор при реализации конституционной функции представляет интересы государства в суде каждой из названных судебных инстанций, содержанием которых является совокупность законодательно признанных политических, экономических, социальных и других потребностей Республики Казахстан, от реализации которых зависит способность государства обеспечивать защиту прав человека и гражданина, ценностей казахстанского общества и основ конституционного строя.

В литературе высказано мнение о том, что «прокурор, не имея собственных интересов, но от имени государства инициирует или вступает в уже начатый процесс по делу в роли истца с «особым» статусом в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным уважительным причинам не могут сами обратиться в суд, а также в защиту неопределенного круга лиц», законных интересов государства.

Но такая трактовка прокурора как истца с «особым» статусом не соответствует понятию истца как гражданина или юридического лица, в защиту своих нарушенных или оспариваемых прав и свобод, законных интересов или в защиту которых предъявлен иск иными лицами в порядке, предусмотренном Кодексом.

Лицо, которое не имеет интереса в материально-правовом отношении, но предъявляет иск в защиту нарушенных субъективных прав другого лица, приобретает статус процессуального представителя истца на основании закона (прокурор, законный представитель) или соглашения, достигнутого между доверителем и поверенным.

Прокурор, предъявляя иск в интересах истца, участвуя в судебном заседании и реализуя предоставленные ему процессуальные права и исполняя процессуальные обязанности оказывает физическому лицу квалифицированную юридическую помощь. Прокурор реализует публично-правовые полномочия в представительстве в суде либо публичных интересов государства, либо частно-правовых интересов физического лица.

Специфика интереса государства в гражданском процессе выражается не только в том, что это интерес публичный, но одновременно через публичный интерес в суде осуществляется и защита частных интересов субъектов права, участвующих в гражданском обороте и в других частных материально-правовых отношениях.

Поскольку административно-территориальные единицы, государственные органы и учреждения, юридические лица участвуют в гражданском обороте от своего имени и приобретают и осуществляют имущественные права и обязанности, то такие действия к государственным интересам не относятся, а прокурор не может подавать иски в интересах этих субъектов.

Участие прокурора в гражданском процессе по определенной категории гражданских дел является обязательным, а по другим - факультативным. Факультативным, по инициативе истца, ограниченное участие прокурора в гражданском судопроизводстве обусловлено принципами диспозитивности и состязательности, когда физическое лицо по уважительным причинам затрудняется в подаче иска, обращаясь за помощью к прокурору.

В районном (городском) и приравненном к нему суде процессуальный прокурор в интересах государства может участвовать в гражданском процессе в качестве процессуального представителя государства-истца, подав иск к ответчику в интересах государства, или в качестве процессуального представителя государства-ответчика, когда иск подан о взыскании из республиканского бюджета денег по предусмотренным законом основаниям.

В районном (городском) суде процессуальный прокурор может участвовать в качестве процессуального представителя гражданина-истца, если прокурором подан иск в интересах лиц, указанных в части 3 статьи 54 ГПК Казахстана.

Поскольку иск подается от имени прокуратуры, то он должен быть подписан руководителем соответствующей прокуратуры.

В исковом заявлении прокурора должны быть указаны обстоятельства, свидетельствующие о необходимости защиты государственных или общественных интересов, причины, по которым физическое лицо самостоятельно не может реализовать право на подачу иска и судебную защиту нарушенных или подвергшихся угрозе нарушения субъективных прав или охраняемых законом интересов. В исковом заявлении прокурора должны быть указаны нормы материального закона, которые регулируют возникшее материально-правовое отношение.

К исковому заявлению в обязательном порядке подлежит приобщению заявление физического лица, в интересах которого прокурор подает иск.

Поданный прокурором иск в интересах физического лица, неограниченного (неопределенного) круга физических лиц или государства, государственной пошлиной не оплачивается.

Законодатель установил, что при подаче иска в интересах истца прокурор пользуется всеми процессуальными правами и процессуальными обязанностями истца, за исключением права заключения мирового соглашения, медиативного или партисипативного соглашений. Указанные соглашения вправе с ответчиком заключать только истец, в интересах которого подан иск.

Поскольку прокурор наделен процессуальными обязанностями истца, то в процедурах доказывания обязан представить допустимые, относимые и достоверные доказательства в обоснование требования истца.

Специфика участия прокурора в гражданском процессе и процедурах доказывания выражается в том, что он обладает властными полномочиями по истребованию от другого лица доказательства, находящиеся у этого лица и необходимые для доказывания обоснованности указанного в иске требования и фактических обстоятельств. Если же участвующий в процессе прокурор (процессуальный прокурор) надлежащим образом не исполняет процессуальную обязанность по представлению доказательств, то истец вправе заявить ходатайство об оказании судом содействия в истребовании от лица, у которого необходимое истцу доказательство находится.

Законодатель предусмотрел возможность отказа от иска (заявления) поданного в защиту физического лица.

Такое право прокурора противоречит основаниям подачи прокурором иска (заявления) в интересах физического лица, которое в силу физических, психических и иных обстоятельств (имущественное положение, несовершеннолетний возраст при отсутствии законного представителя и т.д.) не могут самостоятельно осуществлять защиту. Представляется, что прокурор, если он наделен правозащитной компетенцией, не может отказываться от иска и оставлять социально уязвимых граждан без правовой помощи в суде. Тем более что для продолжения процесса после отказа прокурора от поданного им иска (заявления) физическое лицо обязано уплатить государственную пошлину в размере, установленном Налоговым кодексом для соответствующей категории иска (заявления), если это лицо не освобождено от уплаты государственной пошлины.

В нормах ГПК допущены коллизии относительно субъектов, в интересах которых прокурором может подаваться в суд иск.

В ч. 3 ст. 54 ГПК содержится исчерпывающий перечень оснований и лиц, в интересах которых прокурор вправе подать иск в суд. Эти основания и перечень фактически являются исчерпывающим и исключают возможность подачи прокурором иска в интересах юридических лиц.

Однако в ч. 3 ст. 148 ГПК предусмотрено, что прокурор вправе подать иск в суд в интересах юридического лица. Но применительно к юридическому лицу не могут применяться основания, по которым прокурор подает иск (заявление) в интересах физического лица.

Представляется, что судье следует возвращать прокурору исковое заявление (заявление) поданное в интересах юридического лица, а принятое исковое заявление (заявление) оставлять без рассмотрения по мотивам того, что у прокурора отсутствуют предусмотренные законом основания для подачи иска.

Прокурор, подавший иск в интересах физического лица, самостоятельно не могущего реализовать право на подачу иска и судебную защиту, участвует в судебных прениях, но после выступления участвующих в процессе истца и его процессуального представителя, ответчика и его процессуального представителя, третьего лица и его процессуального представителя. После выступления в судебных прениях прокурора любой участник этих прений, в том числе и прокурор, вправе выступить с репликой.

Помимо права на подачу искового заявления (заявления) в интересах физических лиц, неограниченного круга физических лиц, общества и государства прокурор вправе вступить в начатый (с подготовки дела к судебному разбирательству и до окончания рассмотрения дела в судебном заседании) гражданский процесс для дачи заключения по своему усмотрению или по назначению суда или при подаче иска прокурором.

По своему усмотрению прокурор вправе вступить в гражданский процесс по любому рассматриваемому судом в судебном заседании делу.

Обязательное участие прокурора в гражданском процессе предусмотрено по тем делам, которые возбуждены на основании искового заявления (заявления), поданного в интересах физического лица, о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении его умершим, о направлении несовершеннолетнего в специальную организацию образования или организацию со специальным режимом содержания, о признании организации или ввозимых на территорию Казахстана материалов террористическими или экстремистскими, о признании интернет-казино или продукции иностранного средства массовой информации противоречащими законам Казахстана.

Прокурор, подавший иск и участвовавший в судебном заседании районного (городского) и приравненного к нему суда при представительстве интересов государства, интересов физического лица, не могущего самостоятельно подать иск, либо неограниченного круга физических лиц, а равно для дачи заключения, вправе на судебный акт подать апелляционное ходатайство.

Кодексом предусмотрено, что перечисленные в законе прокуроры вправе подать апелляционное ходатайство на решение суда независимо от участия в рассмотрении дела. На первый взгляд это очень демократичная норма закона, но она некорректна, поскольку вышестоящий прокурор может подать апелляционное ходатайство в интересах противоположной стороны, интересы которой процессуальный прокурор не представлял. В данном случае возникает коллизия между правовой позицией процессуального прокурора и вышестоящего прокурора.

Поэтому было бы целесообразно установить, что апелляционное ходатайство на решение суда первой инстанции вправе подавать только процессуальный прокурор, участвовавший в судебном заседании.

Законом предусмотрено, что прокурор, представлявший прокуратуру как сторону в материально-правовом отношении, вправе отказаться от поданного апелляционного ходатайства или отозвать ее в суде первой инстанции при подготовке дела к апелляционному разбирательству. Данное положение закона соответствует содержанию принципа диспозитивности, поскольку сторона вправе распоряжаться как материальными, так и процессуальными правами.

Но законом предусмотрено, что прокурор вправе отозвать апелляционное ходатайства, поданное на решение суда, до вынесения судом апелляционной инстанции судебного акта.

Это означает, что апелляционное ходатайство может быть отозвано как в суде первой инстанции, так и в суде апелляционной инстанции до его рассмотрения в судебном заседании либо в судебном заседании суда апелляционной инстанции до удаления суда в совещательную комнату.

Однако следует учитывать, что в данном случае апелляционное ходатайство подавалось на решение суда, которое вынесено по результатам рассмотрения дела, возбужденного по иску прокурора в интересах государства, неограниченного круга физических лиц или в интересах лица, которое в силу физических, психических или иных уважительных причин не может самостоятельно подать иск и реализовать право на судебную защиту.

В результате отзыва апелляционного ходатайства прокурором указанные лица лишаются права на судебную защиту своих субъективных прав или охраняемых законом интересов, что недопустимо.

Законом не конкретизировано, какой прокурор вправе отозвать апелляционное ходатайство на решение суда первой инстанции: прокурор, который такое ходатайство подал или вышестоящий прокурор?

Вышестоящим прокурором будет являться прокурор, который занимает вышестоящую должность в прокуратуре, в которой проходит службу процессуальный прокурор, а также в вышестоящей прокуратуре.

С учетом того, что органы прокуратуры составляют централизованное ведомство с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим, то апелляционное ходатайство может быть отозвано вышестоящим прокурором, под которым следует понимать прокурора, обладающего правом подачи апелляционного ходатайства.

Законом предусмотрено, что суд апелляционной инстанции извещает участвующих в деле лиц о времени и месте судебного заседания.

Законодатель употребляет термин «лица, участвующие в деле», который неточно отражает статус участников частного материально-правового отношения, третьих лиц и их процессуальных представителей.

Слово «дело» означает собрание документов, относящихся к какому-нибудь факту или лицу.

Суд в судебном заседании исследует представленные сторонами, третьими лицами и их представителями доказательства в обоснование или опровержение обстоятельств частного материально-правового отношения, исходя из критериев относимости, допустимости, достоверности.

Поэтому прокурор как процессуальный представитель государства или истца является участником гражданского процесса, но не участником гражданского дела.

Суд апелляционной инстанции обязан известить процессуального прокурора как участника процесса, подавшего апелляционное ходатайство, о времени и месте судебного заседания, а прокурор вправе участвовать в судебном заседании суда апелляционной инстанции и обосновывать доводы апелляционного ходатайства, исходя из принципа состязательности. Такой прокурор вправе участвовать в судебных прениях в порядке очередности, установленной законом.

Фактически же в судебном заседании суда апелляционной инстанции участвует процессуальный прокурор прокуратуры области, столицы, города республиканского значения, который в судебных прениях не участвует, а только дает заключение по делу в целом - подлежит или не подлежит удовлетворению апелляционная жалобы стороны, ее представителя или апелляционное ходатайство процессуального прокурора районной (городской) прокуратуры, прокуратуры военного гарнизона или специальной прокуратуры.

Решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции вступает е законную силу в порядке, установленном Кодексом.

Кодекс содержит указание о том, что суд апелляционной инстанции направляет копию постановления только участвующим в деле лицам. К таким лицам относятся истец и его процессуальный представитель, ответчик и его процессуальный представитель, третье лицо и его процессуальный представитель, процессуальный прокурор, участвовавший в судебном заседании суда первой инстанции в интересах государства или давший заключение, прокурор, участвовавший в судебном заседании суда апелляционной инстанции.

Законом установлено, что Генеральный Прокурор Казахстана как непосредственно, так и через подчиненных ему прокуроров осуществляет высший надзор за законностью судебных актов, вступивших в законную силу. Для реализации функции высшего надзора в гражданском судопроизводстве Генеральный Прокурор Казахстана запрашивает из районных (городских) и приравненных к ним судов гражданские дела, изучает законность принятых судебных актов и при наличии оснований опротестовывает их; рассматривает ходатайства о принесении протеста на вступившие в законную силу судебные акты.

Представляется, что положения закона о том, что Генеральный Прокурор Казахстана непосредственно и подчиненные ему нижестоящие прокуроры осуществляет высший надзор за законностью вступивших в законную силу судебных актов, не основаны на нормах Конституции Казахстана.

Под надзором понимается одна из форм деятельности прокуратуры по обеспечению законности; наблюдение с целью присмотра, проверки.

Суды при отправлении правосудия независимы и подчиняются только закону, а вынесенные судами решения имеют обязательную силу на всей территории Казахстана, прокуратура же в гражданском судопроизводстве осуществляет функцию представительства интересов государства в суде в пределах компетенции, установленной законом.

Процессуальным законом и отраслевым законом «О прокуратуре» установлены процессуальные права и обязанности участвующего в гражданском процессе прокурора, который в силу принципа независимости суда и выполнения прокурором в процессе функции представителя интересов государства, в том числе интересов физических лиц, нуждающихся в социально-правовой помощи прокурора по защите и восстановлению нарушенных субъективных прав, не обладает функцией надзора за судом.

Гражданский процесс является единым при рассмотрении и разрешении частного материально-правового отношения и проходит в разных судебных инстанциях, в которых прокурор неизменно представляет интересы государства, но различными процессуальными средствами, исключающими функцию надзора за судом.

При несогласии с решением суда первой инстанции процессуальный прокурор вносит в суд апелляционной инстанции апелляционное ходатайство как акт прокурорского реагирования, а Генеральный Прокурор Казахстана при несогласии с вступившим в законную силу судебным актом суда первой или суда апелляционной инстанций вносит протест как акт прокурорского надзора. Но и в том и в другом случае прокурор ходатайствует перед судом соответствующей судебной инстанции о проверке законности судебного акта по предусмотренным законом процедурам и основаниям.

Отраслевым законом установлено, что нерассмотрение актов прокурорского реагирования по существу влечет ответственность, установленную законом.

Протест Генерального Прокурора Казахстана подлежит рассмотрению в судебном заседании судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Казахстана. Но протест Генерального Прокурора Казахстана может быть возвращен без рассмотрения. Означает ли это, что судьи, вынесшие определение о возвращении протеста Генерального Прокурора Казахстана (без его рассмотрения по существу в судебном заседании), подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности? Ответ только один - не означает.

Генеральный Прокурор Казахстана при внесении в Верховный Суд Казахстана протест обладает статусом представителя государства в гражданском судопроизводстве и вместо протеста вправе вносить надзорное (ревизионное) ходатайство.

Именно такой акт прокурорского реагирования Генерального Прокурора Казахстана в ревизионном судопроизводстве предлагается закрепить в статье 478 проекта Кодекса гражданского судопроизводства Казахстана.

Безусловный интерес представляет содержание отраслевого приказа, толкующего статус прокурора в гражданском судопроизводстве.

В приказе утверждается, что высший надзор за точным и единообразным применением законов в гражданском судопроизводстве от имени государства осуществляется Генеральным Прокурором Республики Казахстан как непосредственно, так и через подчиненных ему прокуроров путем участия и дачи заключения в судебном разбирательстве, проверки законности не вступивших и вступивших в законную силу судебных актов и их опротестования в случае незаконности (п. 2 приказа). В п. 8 приказа содержится расширительный по сравнению с нормами ГПК перечень категорий гражданских дел, по которым участие прокурора в процессе обязательно. Предусмотрено, что прокуроры опротестовывают судебные акты в апелляционном порядке (п. п. 12, 14 приказа), тогда как по нормам ГПК могут подавать апелляционные ходатайства. Предусмотрено, что прокуроры в пределах своей компетенции в апелляционные сроки проверяют законность не вступивших в законную силу, не подлежащих пересмотру в кассационном порядке и вынесенных не в пользу государства п. п. 12, 17 приказа).

Названный приказ не соответствует положениям Конституции Казахстана о том, что прокурор в гражданском судопроизводстве осуществляет представительство интересов государства, но не прокурорский надзор.

Вывод о законности или незаконности судебного акта делает не прокурор как участник гражданского процесса и представляющий в нем интересы государства, а вышестоящий суд по основаниям и в порядке, установленном Кодексом.

Формой взаимодействия прокурора и суда по вопросу о законности судебного акта, исходя из независимости суда, может быть только апелляционное или ревизионное ходатайство прокурора - просьба прокурора проверить законность того судебного акта, который вызывает сомнения в правильности применения примененного судом закона.

В литературе признается независимость суда при отправлении правосудия и подчиненность суда только Конституции и закону. Но при смешении функции представительства прокурором интересов государства (публичных интересов) и функции надзора за актами органов исполнительной власти и их должностных лиц утверждается, что прокурор осуществляет надзор не за должностными лицами и органами исполнительной власти, а за законностью принимаемых ими правовых актов.

Действительно, прокурор осуществляет надзор не за должностными лицами и органами исполнительной власти, а за законностью принимаемых ими правовых актов.

Указанная деятельность является публичной, принимаемые акты регулируют публичные административные правоотношения, тогда как суд рассматривает и разрешает частные материально-правовые отношения и решением суда конкретизирует субъективные права и обязанности участников таких отношений, для которых вступившее в законную силу решение суда обязательно.

Прокурор по своей инициативе не может вмешиваться в частные правоотношения и утверждать, что судебное решение нуждается в пересмотре.

По ходатайству участника частного материально-правового отношения и в силу принципа диспозитивности Генеральный Прокурор Казахстана при наличии предусмотренных законом оснований вправе оказать квалифицированную юридическую помощь названному лицу путем возбуждения ревизионного производства, подав ревизионное ходатайство.

Вот почету требуется уточнение статуса прокурора в стадиях гражданского судопроизводства и модернизация его участие в рассмотрении в гражданском судопроизводстве при представительстве интересов государства. При безусловном соблюдении принципов независимости суда при отправлении правосудия, диспозитивности и состязательности процесса следует закрепит правозащитную функцию прокуратуры и процессуального прокурора по оказанию квалифицированной юридической помощи указанным в законе категориям физических лиц.

Николай Мамонтов,

судья Верховного Суда

Казахстана в почетной отставке