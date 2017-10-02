 
Новости за сегодня

В Астане упали цены на многокомнатные квартиры

 

На минувшей неделе средние цены на жилье в Астане изменились незначительно, передает аналитическая служба kn.kz.

Ценовые колебания в тенговом эквиваленте носили положительный характер, однако не столь значительные, чтобы считать их ростом, в пределах допустимой погрешности. Более явные изменения покажут расчеты за месяц.

Мониторинг рынка квартир вторичного жилья столицы за неделю показал, что средняя цена предложения остановилась на уровне 344,9 тыс тенге или $1010 за квадратный метр. В разрезе районов снижение цен отмечается в административном районе Есиль на 1,5%. В среднем на левобережье можно приобрести квартиру за 30,4 млн тенге. В разрезе формата ценовому снижению подверглись многокомнатные квартиры (5 и более комнат).

Купить квартиру в Астане предлагают в среднем за 25,318 млн тенге, при этом 1-комнатные квартиры можно приобрести в среднем за 13 млн тенге, 2-комнатные — за 20 млн тенге. Средняя цена единицы площади «дорогого» жилья в целом по городу прослеживается на уровне 483 тыс тенге, а «дешевого» — 239 тысяч.

 

2 октября 2017, 10:09
Источник, интернет-ресурс: Портал казахстанской недвижимости

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код