В Астане упали цены на многокомнатные квартиры

На минувшей неделе средние цены на жилье в Астане изменились незначительно, передает аналитическая служба kn.kz.

Ценовые колебания в тенговом эквиваленте носили положительный характер, однако не столь значительные, чтобы считать их ростом, в пределах допустимой погрешности. Более явные изменения покажут расчеты за месяц.

Мониторинг рынка квартир вторичного жилья столицы за неделю показал, что средняя цена предложения остановилась на уровне 344,9 тыс тенге или $1010 за квадратный метр. В разрезе районов снижение цен отмечается в административном районе Есиль на 1,5%. В среднем на левобережье можно приобрести квартиру за 30,4 млн тенге. В разрезе формата ценовому снижению подверглись многокомнатные квартиры (5 и более комнат).

Купить квартиру в Астане предлагают в среднем за 25,318 млн тенге, при этом 1-комнатные квартиры можно приобрести в среднем за 13 млн тенге, 2-комнатные — за 20 млн тенге. Средняя цена единицы площади «дорогого» жилья в целом по городу прослеживается на уровне 483 тыс тенге, а «дешевого» — 239 тысяч.