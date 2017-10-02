Ученые NASA обнаружили гигантский объект, вышедший из черной дыры
2 октября 2017, 10:19
Ученые отмечают, что из-за мощной силы притяжения, которой обладают черные дыры, покинуть их недра не удавалось еще ни одному объекту, попавшему в них.
Некий загадочный объект, который вышел из недр черной дыры, обнаружили американские эксперты при помощи мощного телескопа, сообщает runews24.ru.
Ученые отмечают, что из-за мощной силы притяжения, которой обладают черные дыры, покинуть их недра не удавалось еще ни одному объекту, попавшему в них.
Однако благодаря увиденному NASA планирует пересмотреть свое представление о черных дырах.
Стоит отметить, что таинственным объектом оказалась целая планета. Ученые приступили к ее исследованию.
Ранее астрономы объяснили причину появления сверхбыстрых радиовсплесков. По мнению специалистов, они возникают в результате взрывов черных дыр.
Фото: из открытых источников
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