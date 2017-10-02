Ученые NASA обнаружили гигантский объект, вышедший из черной дыры

Некий загадочный объект, который вышел из недр черной дыры, обнаружили американские эксперты при помощи мощного телескопа

Ученые отмечают, что из-за мощной силы притяжения, которой обладают черные дыры, покинуть их недра не удавалось еще ни одному объекту, попавшему в них.





Однако благодаря увиденному NASA планирует пересмотреть свое представление о черных дырах.





Стоит отметить, что таинственным объектом оказалась целая планета. Ученые приступили к ее исследованию.





Ранее астрономы объяснили причину появления сверхбыстрых радиовсплесков. По мнению специалистов, они возникают в результате взрывов черных дыр.





Фото: из открытых источников







