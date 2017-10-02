Новая теща Андрея Аршавина завидует Юлии Барановской

С того момента, как Юлия Барановская и Андрей Аршавин окончательно расстались, прошло много времени, но в сети до сих пор продолжают обсуждать эту семью, пишет пишет paparazzi.ru





Особенно усердствуют хейтеры, которые не дают покоя новой жене Аршавина, то и дело упрекая её в том, что она увела из семьи мужа и отца троих детей. Вступила с ними в перепалку и мать Алисы, которая написала, что всегда будет защищать Андрея, поскольку он прекрасный человек, отличный муж и замечательный отец троим детям Алисы.













Прошлась теща и по Юлии Барановской, назвав её безграмотной хабалкой, которая «перегнула палку», постоянно «поливая грязью» её зятя.









Но только в её словах чувствуется определенная зависть. Ведь когда Алиса только начинала встречаться с Аршавиным, Юлю никто не знал и, она, действительно, была недостаточно образована и не раз становилась посмешищем у лондонской публики за свои наряды.









Теперь же она популярная ведущая и «своя» на всех модных тусовках и вечеринках шоу-биза.





А вот её дочь Алиса Казьмина просто разведенная женщина, которая увела мужа из семьи и о которой вспоминают только в свете этого скандала. Поэтому, называя Барановскую «безграмотной хабалкой» она вынуждена признавать, что в результате у неё все неплохо сложилось.