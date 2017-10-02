В Казахстане поднялись цены на бензин

В Казахстане вновь поднялись цены на бензин, литр АИ 92 стоит 151 тенге, сообщает Zakon.kz.

Рост цен на топливо начался накануне.

На АЗС «Газпром нефть-Казахстан» литр бензина АИ 92 стоит 151 тенге. Топливо АИ 98 продается по 181 тенге. Дизельное топливо - по 150.

АЗС «Helios» просит за литр АИ 92 - 150 тг, за АИ 95 -164 тг. Дизтопливо продается за 151 тенге за литр.

На заправках «Royal Petrol» АИ 92 стоит также, 150 тг за литр, АИ 95- 164.

АЗС «Sinooil» продает литр АИ 92 за 146 тг, АИ 95 - 161 тг.

По данным сайта ТОО «Қазмұнайгаз өнімдері», топливо АИ-92 в Алматы продается по цене 147 тенге. Бензин марки АИ-95 стоит 160 тенге.

Ранее сообщалось, что резкий скачок на стоимость бензина произошел в Костанае. За литр АИ 95 необходимо заплатить 155 тенге, вместо 153.