Назначен руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области

Распоряжением акима Жамбылской области от «29» сентября 2017 года №407-ө руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области назначен Мамажанов Бекежан Самижанович

Мамажанов Бекежан Самижанович родился в 1965 году, образование высшее, окончил Алматинский строительный техникум по специальности «архитектор», Евразийский национальный университет по специальности «юрист», Казахский национальный аграрный университет по специальности «земельный кадастр и оценка недвижимости», Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М.Тынышбаева по специальности «строитель».

Трудовую деятельность начал в 1982 году рабочим села Пригородный Каскеленского района Алматинской области.

В 1985-1992 годы - бригадир, экономист, главный бухгалтер села Пригородный Каскеленского района Алматинской области, в 1992-2000, 2003-2007, 2010-2012 годы работал в коммерческих организациях, в 2000-2003 годы - специалист, заместитель директора центра недвижимости города Астаны, в 2005-2008 годы - руководитель отдела земельных отношений акимата Илийского района Алматинской области, заместитель акима Илийского района, в 2008-2010 годы - руководитеь управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Алматинской области, в 2013-2014 годы - заместитель акима Ескельдинского района Алматинской области.

С 2014 года по сегодняшний день работал заместителем руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.