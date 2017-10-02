«Кубок Болата Турлыханова» определились все победители

В Алматы прошел международный турнир по греко-римской борьбе «Кубок Болата Турлыханова», который собрал команды из 17 стран, сообщает Zakon.kz

В самой легкой весовой категории 59 кг победителем турнира стал Хак Сенг из Южной Кореии. В решающей встрече он одержал досрочную победу над Русланом Итемгеновым. Стоит отметить, что Итемгенов был единственным казахстанским борцом, который боролся сегодня за первое место престижного соревнования. Гость из Кореи признался, что победа в Алматы не мало значит для него.

"Я очень тщательно готовился к турниру в Казахстане. Вел продолжительные тренировки в Корее. Теперь я очень рад, что смог занять первое место. Казахстанские борцы очень сильные. Я боролся с вашими спортсменами на чемпионате Азии среди юниоров и на прошедшем чемпионате мира в Париже. Но когда я вышел в финал сегодня, пожав руку своему сопернику я почувствовал, что смогу выиграть в этой встрече", - признался Хак Сенг.

В весовой категории 75 кг потерпели поражение все казахстанские лидеры. Среди них чемпион Азии Максат Ережепов, Абунасыр Омирзак и Мирас Баршылыков. Так же не дошли до финала и чемпионы мира Ким хенг Ву из Кореи и Арсен Джулфалакян из Армении. Лучшим в этом весе стал Фатих Генгиз из Турции. В упорной борьбе ол одолел Миндия Цулукидзе из Грузии. Результат финальной встречи 5:2.

Единственный представитель Турции, который сегодня выступал в финальной части турнира сказал, что борьба в Алматы стала для него отличным опытом перед важным стартом.

"Турнир выдался не из легких. Особенно сложной выдалась финальная схватка. Для меня это соревнование было хорошей подготовкой к предстоящему чемпионату мира до 23х лет", - говорит Фатих Генгиз.

Чемпион мира Никита Мельников рекордсмен «Кубка Болата Турлыханова». Российский борец одержал здесь победу уже в третий раз.

Мельников прошел всех своих соперников без особых усилии, но в финале Дмитрий Тимченко из Украины оказал ему достойное противостояние, итог встречи 5:1.

«В Казахстан приезжаем как к себе домой. Сборную России здесь всегда очень тепло встречают. Турнир по традиции проходит на высоком уровне. И очередная моя победа здесь вдохновляет меня на достижение других результатов», - поделился Никита Мельников.





Во второй день международного турнира по греко-римской борьбе «Кубок Болата Турлыханова» определились сильнейшие борцы в весовых категориях 66 кг, 85 кг и 130 кг.





Больше всего участников заявилось в весе 66 кг. Всего их было 41 спортсмен. Борьба за путевку в финал предстояла не из легких. Пройдя сложное сито квалификации, за первое место боролись двое казахстанских палуанов. Один из опытных членов сборной Казахстана Алмат Кебиспаев, который перешел в эту категорию после Олимпийских Игр в Рио и Данияр Каленов, прибывший на турнир в Алматы прямиком из Ашхабада. В столице Туркменистана Каленов стал победителем Азиатских Игр в закрытом помещении. Во время финала болельщики сидели затаив дыхание, ведь кто бы не выиграл, это золото станет единственным для сборной Казахстана на данном турнире. В итоге победил Данияр Каленов, результат встречи 5:3.





«2017 год выдался для меня успешным. Я смог победить на нескольких международных турнирах. Сложно сказать, что в моих тренировках или моей технике что-то изменилось, просто наверное пришло мое время выигрывать. Я повзрослел как спортсмен, наступил период, когда нужно показывать результат своей ежедневной подготовки. На прошлой неделе я боролся на Азиатских Играх и там были сильные соперники, как и сегодня на Кубке Турлыханова. Но сегодня при такой особенной поддержке со стороны болельщиков я не имел права показывать какую-либо усталость», - признался победитель турнира.





В весовой категории 85 кг самым именитым участником стал Жан Беленюк из Украины. Лидер на мировой арене провел пять схваток, в финале одолел Роберти Коблиашвили (Грузия) со счетом 5:1. После финальной схватки Беленюк сказал: "Пару лет назад я приезжал в Астану на "Кубок Президента". Тогда у меня еще не было больших побед. Но можно сказать, что турнир в столице Казахстана стал для меня началом успешного пути. Позже я стал чемпионом Европы, мира и в прошлом году серебряным призером Олимпиады. И сегодня я очень рад вновь приехать в Казахстан и к тому же выиграть такой престижный турнир. Сегодняшний день стал для меня хорошим опытом. Неделю назад я победил на чемпионате мира среди военнослужащих. Сейчас у меня такой период, когда я совершенствую свою борьбу, набираю все больше опыта".





«Тяжелой потерей» для болельщиков стало поражение Нурмахана Тыналиева. В полуфинале весовой категории 130 кг казахский палуан потерпел поражение от четырехкратного чемпиона мира среди молодежи и кадетов Звиади Патаридзе из Грузии. Позже Тыналиев завоевал бронзовую медаль международного турнира, а его «обидчик» в свою очередь занял второе место. Патаридзе уступил в финале своему соотечественнику Левану Арабули со счетом 3:1.



