Китайцы скрестили телефон со спиннером

Китайская компания Chilli mobile выпустила гибрид спиннера и телефона

Новинку можно использовать как обычный телефон, так и как полноценный спиннер. Модель Сhilli K188 обладает экраном диагональю 1,44 дюйма, физической клавиатурой и 32 мегабайтами памяти.





Кроме необычного форм-фактора телефон может похвастаться также скромной по современным меркам ценой в 18 долларов.