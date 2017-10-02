Китайцы скрестили телефон со спиннером
2 октября 2017, 10:56
Он стоит 18 долларов.
Китайская компания Chilli mobile выпустила гибрид спиннера и телефона, сообщает Life.ru.
Новинку можно использовать как обычный телефон, так и как полноценный спиннер. Модель Сhilli K188 обладает экраном диагональю 1,44 дюйма, физической клавиатурой и 32 мегабайтами памяти.
Кроме необычного форм-фактора телефон может похвастаться также скромной по современным меркам ценой в 18 долларов.
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