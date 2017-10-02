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Квалификационные требования, предъявляемые к лицам,

которым выдается свидетельство авиационного персонала, изложены в новой редакции

Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 июля 2017 года № 470 «О внесении изменений в приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 13 июня 2011 года № 362 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к лицам, которым выдается свидетельство авиационного персонала» (не введен в действие)

Квалификационные требования, предъявляемые к лицам, которым выдается свидетельство авиационного персонала, утвержденные вышеуказанным приказом, изложены в новой редакции согласно приложению.

Квалификационные требования разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (Приложение 1 к Конвенции о международной гражданской авиации «Выдача свидетельств авиационному персоналу»).

Квалификационные требования определяют требования к следующему авиационному персоналу:

1) члены летного экипажа:

пилот сверхлегкого воздушного судна (планер, мотодельтаплан, автожир, свободный аэростат, дирижабль);

пилот легкого воздушного судна (самолет)

частный пилот (самолет, вертолет или воздушное судно с системой увеличения подъемной силы);

пилот коммерческой авиации (самолет, вертолет);

пилот многочленного экипажа (самолет);

линейный пилот (самолет, вертолет);

2) члены летного экипажа, отличные от пилотов:

штурман;

бортинженер (бортмеханик);

бортрадист;

3) другой авиационный персонал:

диспетчер обслуживания воздушного движения (далее - диспетчер ОВД);

специалист по техническому обслуживанию воздушных судов (далее - специалист по ТО ВС);

сотрудник по обеспечению полетов/полетный диспетчер;

оператор авиационной станции (расположенной на морской установке).

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

 

2 октября 2017, 10:52
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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