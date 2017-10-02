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Квалификационные требования, предъявляемые к лицам,
которым выдается свидетельство авиационного персонала, изложены в новой редакции
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 июля 2017 года № 470 «О внесении изменений в приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 13 июня 2011 года № 362 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к лицам, которым выдается свидетельство авиационного персонала» (не введен в действие)
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Квалификационные требования, предъявляемые к лицам, которым выдается свидетельство авиационного персонала, утвержденные вышеуказанным приказом, изложены в новой редакции согласно приложению.
Квалификационные требования разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (Приложение 1 к Конвенции о международной гражданской авиации «Выдача свидетельств авиационному персоналу»).
Квалификационные требования определяют требования к следующему авиационному персоналу:
1) члены летного экипажа:
пилот сверхлегкого воздушного судна (планер, мотодельтаплан, автожир, свободный аэростат, дирижабль);
пилот легкого воздушного судна (самолет)
частный пилот (самолет, вертолет или воздушное судно с системой увеличения подъемной силы);
пилот коммерческой авиации (самолет, вертолет);
пилот многочленного экипажа (самолет);
линейный пилот (самолет, вертолет);
2) члены летного экипажа, отличные от пилотов:
штурман;
бортинженер (бортмеханик);
бортрадист;
3) другой авиационный персонал:
диспетчер обслуживания воздушного движения (далее - диспетчер ОВД);
специалист по техническому обслуживанию воздушных судов (далее - специалист по ТО ВС);
сотрудник по обеспечению полетов/полетный диспетчер;
оператор авиационной станции (расположенной на морской установке).
Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.
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