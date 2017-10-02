Квалификационные требования, предъявляемые к лицам, которым выдается свидетельство авиационного персонала, утвержденные вышеуказанным приказом, изложены в новой редакции согласно приложению. Квалификационные требования разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (Приложение 1 к Конвенции о международной гражданской авиации «Выдача свидетельств авиационному персоналу»). Квалификационные требования определяют требования к следующему авиационному персоналу: 1) члены летного экипажа: пилот сверхлегкого воздушного судна (планер, мотодельтаплан, автожир, свободный аэростат, дирижабль); пилот легкого воздушного судна (самолет) частный пилот (самолет, вертолет или воздушное судно с системой увеличения подъемной силы); пилот коммерческой авиации (самолет, вертолет); пилот многочленного экипажа (самолет); линейный пилот (самолет, вертолет); 2) члены летного экипажа, отличные от пилотов: штурман; бортинженер (бортмеханик); бортрадист; 3) другой авиационный персонал: диспетчер обслуживания воздушного движения (далее - диспетчер ОВД); специалист по техническому обслуживанию воздушных судов (далее - специалист по ТО ВС); сотрудник по обеспечению полетов/полетный диспетчер; оператор авиационной станции (расположенной на морской установке). Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.