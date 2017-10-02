В Нью-Йорке автомобиль врезался в здание детского центра в момент праздника
2 октября 2017, 11:02
Полиция ведет расследование происшествия и пока не дает никаких комментариев.
Легковой автомобиль протаранил здание центра в Ною-Йорке, занимающегося организацией детских вечеринок, сообщает НТВ.ru.
Как передает NBC News, три человека получили серьезные травмы после того, как черный автомобиль на огромной скорости врезался в здание центра детского развития в нью-йоркском районе Бронкс.
Возраст пострадавших не сообщается, их доставили в больницу. В момент происшествия на втором этаже здания проводился детский праздник. Известно, что тяжелые травмы получила девушка, работающая у информационной стойки на первом этаже.
Полиция Нью-Йорка ведет расследование происшествия и пока не дает никаких комментариев.
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