В Нью-Йорке автомобиль врезался в здание детского центра в момент праздника

Легковой автомобиль протаранил здание центра в Ною-Йорке, занимающегося организацией детских вечеринок

Как передает NBC News, три человека получили серьезные травмы после того, как черный автомобиль на огромной скорости врезался в здание центра детского развития в нью-йоркском районе Бронкс.

Возраст пострадавших не сообщается, их доставили в больницу. В момент происшествия на втором этаже здания проводился детский праздник. Известно, что тяжелые травмы получила девушка, работающая у информационной стойки на первом этаже.





Полиция Нью-Йорка ведет расследование происшествия и пока не дает никаких комментариев.