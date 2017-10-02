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В Нью-Йорке автомобиль врезался в здание детского центра в момент праздника

2 октября 2017, 11:02

Полиция ведет расследование происшествия и пока не дает никаких комментариев.

Легковой автомобиль протаранил здание центра в Ною-Йорке, занимающегося организацией детских вечеринок, сообщает НТВ.ru.

Как передает NBC News, три человека получили серьезные травмы после того, как черный автомобиль на огромной скорости врезался в здание центра детского развития в нью-йоркском районе Бронкс.

Возраст пострадавших не сообщается, их доставили в больницу. В момент происшествия на втором этаже здания проводился детский праздник. Известно, что тяжелые травмы получила девушка, работающая у информационной стойки на первом этаже.

Полиция Нью-Йорка ведет расследование происшествия и пока не дает никаких комментариев.


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