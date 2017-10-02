«Дорожная карта» для создания общего рынка услуг по трем видам транспорта утверждена на Консультативном комитете

План мероприятий («дорожная карта») на 2018 - 2020 годы для создания общего рынка транспортных услуг в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрен на заседании Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре под председательством члена Коллегии (министра) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по энергетике и инфраструктуре Адамкула Жунусова.

«В соответствии с решением президентов стран Союза документ должен быть вынесен на рассмотрение Евразийского межправительственного совета. Проект документа в августе этого года был в целом согласован министрами транспорта стран ЕАЭС, мы договорились способствовать продвижению документа», - напомнил Адамкул Жунусов.

Заложенные в программе мероприятия направлены на повышение качества услуг для максимально широкого круга потребителей - бизнеса и обычных пассажиров. Например, страны выразили заинтересованность в устранении причин, влияющих на задержки пассажирских и грузовых поездов. Планируется добиться оптимизации графика движения поездов и выйти на согласованные подходы по созданию и развитию скоростного и высокоскоростного пассажирского сообщения между государствами-членами.

Кроме того, обозначенные в документе меры учитывают нацеленность стран ЕАЭС на использование географических преимуществ Союза при осуществлении транзитных транспортно-экономических связей между Европой и Азией, внедрение передового зарубежного опыта. А также - на развитие науки и инноваций: внедрение «зеленых» технологий и использование альтернативных видов топлива, скоростных и высокоскоростных транспортных систем, беспилотных транспортных средств и создание зон беспилотного движения транспорта.

Документ состоит из четырех основных разделов и содержит свыше 60 различных мероприятий. Первый раздел включает действия общего характера, без привязки к отдельным видам транспорта, которые направлены на реализацию задач и приоритетов скоординированной (согласованной) транспортной политики в странах Союза. В трех других описаны направления и действия для создания общего рынка услуг в различных видах транспорта: автомобильном, водном и железнодорожном. При этом «дорожная карта» включает широкий перечень направлений взаимодействия: от согласованности требований по обучению и выдачи водительских удостоверений до обсуждения и последующего внедрения механизмов контроля за состоянием дорожной сети.

«Благодаря конструктивному диалогу, мероприятия, предложенные сторонами, удалось согласовать в достаточно сжатые сроки. Теперь для реализации обозначенных в документе шагов предстоит насыщенный график работы. Все это, безусловно, положительно повлияет на создание общего рынка транспортных услуг в Союзе к 2025 году», - отметил, в свою очередь, директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Ержан Нурахметов.

Примерно треть мероприятий относится к первому разделу «дорожной карты» общей направленности. В него вошли различные шаги по координации развития транспортной инфраструктуры в странах ЕАЭС, среди которых - развитие евразийских транспортных коридоров и устранение «узких мест», совместная модернизация стыковых пунктов и пунктов пропуска, взаимное информирование об инфраструктурных проектах по созданию или совершенствованию объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к реализации. В ближайшие три года особое внимание будет уделяться внедрению инновационных разработок в сфере транспорта, будут обновлены ключевые требования к транспортным средствам и инфраструктуре для формирования программ инновационного развития отрасли.

В первый раздел документа вошли также совместные проекты в сфере транспорта и инфраструктуры в рамках сопряжения с международными транспортными инициативами. Сюда же относятся и меры по эффективному использованию транзитного потенциала.

В сфере развития автомобильного транспорта стран Союза значительное внимание уделено как пассажирским, так и грузовым перевозкам. Например, планируется разработать и принять рекомендации о согласованных подходах к организации и информационному обеспечению пассажирских перевозок и их контролю.

Будет усовершенствован механизм контроля за въездом и автомобилей на территории / с территорий государств-членов в части допустимых весовых и габаритных параметров.

ЕЭК и представители транспортных ведомств стран Союза договорились разработать и принять согласованный механизм контроля за перемещением крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств по автодорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров. Кроме того, стороны решили подготовить и подписать международный договор о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров. Эта тема особенно чувствительна с учетом стоимости строительства дорожной сети и необходимости поддерживать ее в рабочем состоянии, что зачастую требует дополнительных финансовых вложений.

Среди мероприятий по реализации согласованной политики в сфере водного транспорта ряд шагов предполагается осуществить в сфере морского транспорта. Так, речь идет о выработке мер по упрощению процедур в портах государств-членов при организации перевозок в третьи страны и из этих стран. Для развития внутреннего водного транспорта стороны будут способствовать созданию благоприятных условий для обновления флота государств-членов: предполагается усовершенствовать механизмы привлечения инвестиций, в том числе при участии Евразийского банка развития, что позволит обновить, пополнить и модернизировать флот.

Особое внимание уделено тематике железнодорожного транспорта, развитие которого может стать в том числе залогом успешной реализации идеи по сопряжению ЕАЭС и китайского проекта «Экономический пояс Шелкового пути». Планируется реализация пилотных проектов, связанных с переходом на использование электронной железнодорожной накладной при осуществлении перевозок на некоторых маршрутах, в частности Достык / Алтынколь - Брест - Достык / Алтынколь (на границе Казахстана и КНР). Стороны также намерены выработать и принять согласованные подходы по устранению недостатков организации движения поездов, которые касаются в том числе согласования перевозок, внедрения безбумажных технологий организации и оформления перевозок грузов.

«Дорожная карта» по выполнению Основных направлений и этапов реализации согласованной транспортной политики стран ЕАЭС по воздушному транспорту на 2018 - 2020 годы была сформирована в приоритетном порядке. Она стала модельным проектом для разработки плана мероприятий по другим видам транспорта. «Дорожная карта» по созданию общего рынка услуг уже утверждена решением Евразийского межправительственного совета 14 августа этого года.