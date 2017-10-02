В Шымкенте задержан лжеполицейский, подозреваемый в грабеже и мошенничестве

27 сентября в полицию Шымкента с заявлением обратилась 30-летняя потерпевшая. Женщина утверждала, что к ней в магазин зашел неизвестный мужчина, который представившись сотрудником полиции, угрожая ей, забрал два сотовых телефона и товар, выставленный на продажу , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.





Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП УВД города Шымкент по статье 191 УК РК «Грабеж».





В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на месте преступления задержан подозреваемый, 1983 г.р., житель Шымкента.





Следствием установлено, что «лжеполицейский» причастен к совершению 4 фактов грабежей и мошенничества.





Стал известен инцидент, когда мужчина обманным путем забрал у подростка смарт-часы и скрылся в неизвестном направлении. В настоящее время по данным фактам вещественные доказательства изъяты. Подозреваемый арестован.





Проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: 191 «Грабеж» и 190 «Мошенничество».













Полицейские Шымкента просят всех, кто стал жертвой преступных посягательств со стороны 34-летнего «лжеполицейского» обращаться в отдел полиции по телефону «102».



