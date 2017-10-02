Жерар Гоу: Я хочу, чтобы моя команда побеждала в каждом матче

Алматинский «Кайрат» сыграл в ничью с павлодарским «Иртышом» в матче 29-го тура Премьер-Лиги, сообщает Zakon.kz

Первым счет в матче открыл португальский полузащитник «Иртыша» Фонсека, сравнял счет на 28 минуте ивуарийский нападающий «Кайрата» Жерар Гоу.





«Могу сказать, что эта игра была непростой для нас. Мы старались победить, мы приехали за тремя очками, но рефери показал красную карту, удалил нашего игрока и дальше нам было уже тяжело. Но также я могу сказать, что, несмотря на это, наша команда сильна, мы стараемся показывать нашу игру в каждом матче.





Да, этот забитый гол стал для меня 22 в сезоне, но он для меня ничего не значит. Как я уже всегда говорил, я хочу забивать в каждой игре, в каждом моменте. Совсем не имеет значения забил я 22 гола или побью свою рекорд, самое важное — я хочу, чтобы моя команда побеждала в каждом матче. Да, если рекорд обновится — то это неплохо, но счёт в марте с «Иртышом» — 1:1, а это уже не так хорошо, поэтому я не особо рад этому.





Мы работаем как одна команда, мы бьемся как одна команда. Вы сами видите, как сильны мы стали, мы — одна семья. Атмосфера в команде сейчас отличная, - приводит слова ивуарийского нападающего пресс-служба алматинского клуба.





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