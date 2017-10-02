Утратили силу технические регламенты по ядерной и радиационной безопасности

Утратили силу: 1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2010 года № 683 «Об утверждении технического регламента «Ядерная и радиационная безопасность атомных станций» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 41, ст. 368). 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2010 года № 684 «Об утверждении технического регламента «Ядерная и радиационная безопасность исследовательских ядерных установок» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 41, ст. 369). 3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2010 года № 768 «Об утверждении технического регламента «Ядерная и радиационная безопасность» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 45, ст. 413). Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.