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Утратили силу технические регламенты по ядерной и радиационной безопасности
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Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 сентября 2017 года № 588 «О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»
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Утратили силу:
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2010 года № 683 «Об утверждении технического регламента «Ядерная и радиационная безопасность атомных станций» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 41, ст. 368).
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2010 года № 684 «Об утверждении технического регламента «Ядерная и радиационная безопасность исследовательских ядерных установок» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 41, ст. 369).
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2010 года № 768 «Об утверждении технического регламента «Ядерная и радиационная безопасность» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 45, ст. 413).
Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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