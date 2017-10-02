Президент «Самат Шоу Техник»: Мы оформляли «Байтерек», когда левый берег был пустым полем!

В ходе презентации гостей мероприятия сначала ознакомили со звуковой комнатой. Продукцией мировых лидеров в области производства такого оборудования пользуются многие известные музыкальные команды, такие как AC/DC, DeepPurple.

В Алматы состоялась презентация шоу-рума «Самат Шоу Техник», сообщает Zakon.kz





В приветственном слове президент компании Рустам Мусин отметил, что это самый большой и современный шоу-рум в Центральной Азии.









«Наши клиенты не только смогут вживую посмотреть на современную технику. Основная идея этого места – тренинг центр. Здесь мы будем проводить семинары и обучать специалистов, чтобы как можно больше людей в Казахстане были квалифицированы для работы с оборудованием такого характера. Сейчас в Казахстане большая нехватка профессионалов в области света, аудиовизуальных технологий», - сказал он.









В ходе презентации гостей мероприятия сначала ознакомили со звуковой комнатой. Продукцией мировых лидеров в области производства такого оборудования пользуются многие известные музыкальные команды, такие как AC/DC, DeepPurple. Этой техникой оснащены также многие казахстанские театры, рестораны, бары и клубы.









«В этом зале представлена продукция лидеров мирового рынка профессиональной звуковой техники. Мы горды тем, что наша компания является их официальным эксклюзивным дистрибьютором в Казахстане. Здесь вы сможете найти любую модель любой марки, а также получить надлежащий сервис своего оборудования. С нашей помощью вы сможете создать проект такого качества, которое мы привыкли видеть по телевизору и еще где-либо», - рассказал Сергей Литвинов.









Гостям также показали световое шоу с использованием динамического света. Затем компания ознакомила посетителей с системами безопасности и оповещения, представив высококачественные камеры наружного наблюдения. Напоследок они ознакомились с системами конференц-связи.









«Мы занимаемся специальным оборудованием – конференц-системой. Систему отображения информации и технику мы поставляли и в Акорду, и в Мажилис Парламента, и в Дом министерств. Это серьезное отдельное направление бизнеса нашей компании», - подчеркнул Мусин.









Компания участвовала по всех знаковых мероприятиях современного Казахстана: от презентации столицы до специализированной международной выставки Астана ЭКСПО-2017.









«Мы участвовали в проектировании и строительстве светового, звукового оборудования в Байтереке. Я помню, мы фотографировали Байтерек, когда вокруг него еще ничего не было. Мы его строили, когда левый берег был фактически пустым полем. Это один из знаковых наших проектов», - рассказал президент компании.









Помимо этого компания участвовала в строительстве и поставке оборудования в Холл Энергии ЭКСПО-2017. В проектируемый концертный зал поставлялось механическое оборудование сцены.









Компания «Самат Шоу Техник» была основана в 1992 году в Алматы. Штат компании располагает ведущими инженерами и техническими специалистами.









«Мы первая и, насколько мне известно, единственная в Казахстане компания, которая собственными силами может спроектировать технологическое оборудование того же театра или концертного зала. Есть другие компании в Казахстане, которые просто перезаказывают в России и Европе. Мы делаем все это самостоятельно» - отметил Рустам Мусин.









По его словам, компания вкладывает большие деньги в обучение специалистов.









«Они регулярно ездят по всему миру и повышают квалификацию. И у нас очень низкая текучка кадров. Технические специалисты работают с момента основания. Например, я сам лично начал работать в компании 21 год назад обычным менеджером и по сей день здесь. Наша компания развивается и растет вместе с нашей страной», - рассказал Мусин.









В ходе беседы президент компании подробно остановился на семинарах и тренингах, о которых он говорил в приветственной речи.









«Мы будем объявлять о проводимых тренингах. Узнать о них вы можете через соцсети и сайт компании. Эти семинары будут бесплатны и на регулярной основе. Любой желающий может прийти и обучиться. Есть разные уровни семинаров - для людей, которые далеки от этих технологий и бизнеса, и для тех, кто давно работает в этой области и хочет узнать какие-то новые специальные знания. Мы делимся знаниями со всеми. Однако подчеркиваю, что это не учебное заведение, а в большей степени тренинги и семинары по конкретным направлениям», - сообщил Рустам Мусин.

Также глава компании сообщил конкретную дату: 12 октября планируется проведение обучающей презентации по оборудованию мирового производителя акустических систем L-Acoustics.









«Эта компания - номер один в мире по производству концертных акустических систем. Без их участия сейчас фактически не проходит ни один концерт и ни один тур. Они обладают авторскими правами на большинство технологий в этой сфере и очень активно общаются с компаниями, которые проводят концерты», - подчеркнул он.













Стоит отметить, что " Самат Шоу Техник" также участвовала в реконструкции и техническом оснащении театров. Так, сотрудники компании организовали световое оформление театра «Астана Балет» и обновили оформление Государственного Академического Русского Театра Драмы им. М. Лермонтова.









«Сегодня на открытии шоу-рума присутствовал первый руководитель театра им. Лермонтова. Он наш давний партнер. Мы сделали реконструкцию театра, если мне не изменяет память, в 2007 году. До сих пор наша компания ведет этот объект - мы обслуживаем технику. И можете задать вопрос директору театра по поводу нашей совместной деятельности, уверен, что никаких нареканий у них нет», - сообщил Рустам Мусин.









Контакты компании «Самат Шоу Техник»:





Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай-батыра, 88

Тел.: 7 (727) 292 18 58, 292 28 34

Факс: 7 (727) 292 89 35

г. Астана, ул. Абая, 50, офис 37

Тел.: +7 7172 544675





Email: info@samatgroup.kz















