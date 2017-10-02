Споры о взыскании компенсации морального вреда по искам родственников лиц, погибших на производстве

В соответствии со статьей 122 Трудового кодекса Республики Казахстан при причинении вреда жизни и (или) здоровью работника в связи с исполнением им трудовых обязанностей работодатель обязан возместить вред в объеме, предусмотренном гражданским законодательством Республики Казахстан.

Порядок возмещения работодателями вреда, причиненного жизни и (или) здоровью работников, определяется законодательством Республики Казахстан.

Согласно статьям 940, 941 Гражданского кодекса в случае смерти гражданина право на возмещение вреда имеют нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания.

Указанным лицам возмещается вред в той доли заработка (дохода) умершего, исчисленной по правилам статьи 938 Гражданского кодекса Республики Казахстан, которую они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни.

Таким образом, гражданским законодательством предусмотрено право нетрудоспособных лиц, состоящих на иждивении умершего, или имевших ко дню его смерти право на получение от него содержания, на предъявление требований имущественного вреда в виде утраченной доли заработка.

Специальной нормы, предусматривающей право близких родственников на предъявление иска о возмещении морального вреда в связи с противоправным лишением жизни потерпевшего, действующее законодательство не содержит.

Между тем, суды при взыскании морального вреда руководствуются нормой пункта 3 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда» №7 от 27 ноября 2015 года, согласно которой под нравственными страданиями (эмоционально-волевыми переживаниями человека) следует понимать испытываемые им чувства унижения, раздражения, подавленности, гнева, стыда, отчаяния, ущербности, состояние дискомфорта и т.д. Эти чувства могут быть вызваны, например, противоправным посягательством на жизнь и здоровье как самого потерпевшего, так и его близких родственников, супруга/супруги.

Кроме того, правовым основанием при удовлетворении исков близких родственников право является норма пункта 2 статьи 952 Гражданского кодекса, согласно которой при определении размера морального вреда учитываются тяжесть последствий правонарушения (убийство близких родственников, причинение телесных повреждений, повлекших инвалидность, лишение свободы, лишение работы или жилища и т.п.

В соответствии со статьей 924 Гражданского кодекса Республики Казахстан юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации, промышленные предприятия, стройки, владельцы транспортных средств и др.) обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

В соответствии с п.п.1 п.3 статьи 951 Гражданского кодекса Республики Казахстан моральный вред возмещается, независимо от вины причинителя, в случаях, если вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности. Моральный вред возмещается независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.

Судья

Бостандыкского районного суда г. Алматы

Э.Оспанова