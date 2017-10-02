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Преамбула закона Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области средств массовой информации, устанавливает государственные гарантии их свободы в соответствии с Конституцией Республики Казахстан.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 1) аккредитация - процедура назначения журналиста и признание его полномочий государственным органом, общественным объединением и организацией; Непонятно, куда, кем и в качестве кого назначается журналист, в чем выражается признание, какие полномочия имеются в виду. Понятие не раскрыто.

2) главный редактор (редактор) - физическое лицо, возглавляющее редакцию средства массовой информации и имеющее соответствующие полномочия на его выпуск и распространение, выход в эфир; Главный редактор как руководитель СМИ не просто имеет полномочия на выпуск и распространение, он несет ответственность за составление и выполнение творческих и бизнес- планов, за соответствие содержания СМИ действующему законодательству, его тематику, кадровую политику и пр. Понятие не раскрыто.

3) массовая информация - предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы; Для неограниченного круга лиц предназначены практически все публичные материалы: объявления, меню, рекламные тексты и ролики, книги, музыка и пр. Фактически дано определение продукции СМИ. Определение не раскрывает специфические характеристики массовой информации, распространение которой ведется через СМИ.

4) средство массовой информации - периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет-ресурсы; Выражение «иная форма» в этом определении синонимично выражению «любая форма». Определение охватывает весь глобальный процесс перемещения открытой информации, не содержит специфических характеристик СМИ. Кроме того, оно архаично, т.к., в частности, кинодокументалистика как СМИ осталась в 20-м веке. На интернет-ресурсах размещается далеко не только продукция СМИ. Письмо Министерства информации и коммуникаций РК от 15 июля 2016 года № 03-14/3т-л-73, разъясняет, что к СМИ относятся только сетевые издания, должно быть учтено в приведенной норме. Понятие не соответствует современным реалиям

5) продукция средства массовой информации - тираж или часть тиража отдельного номера периодического печатного издания или аудиовизуальной программы, отдельный выпуск радио-, теле-, кинохроникальной программы, информация, размещенная на интернет-ресурсе; На интернет-ресурсах размещается далеко не только продукция СМИ. Письмо Министерства информации и коммуникаций РК от 15 июля 2016 года № 03-14/3т-л-73, разъясняет, что к СМИ относятся только сетевые издания, должно быть учтено в приведенной норме. Понятие не полное.

5-1) мониторинг средств массовой информации - процесс сбора и анализа продукции средств массовой информации на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан; Мониторинг СМИ - функция государственного уполномоченного органа и должна быть прописана в документах, регулирующих деятельность министерства информации и коммуникаций. В законе, регулирующем общественные отношения в области СМИ, эта норма неуместна.

6) уполномоченный орган в области средств массовой информации - государственный орган, осуществляющий государственное регулирование в области средств массовой информации (далее - уполномоченный орган); Определение соответствует назначению закона

7) распространение продукции средства массовой информации - продажа (подписка, доставка, раздача) периодических печатных изданий, выход в эфир радио-, телепрограмм, демонстрация кинохроникальных программ и размещение информации на интернет-ресурсах; Поскольку, как следует из письма Министерства информации и коммуникаций РК от 15 июля 2016 года № 03-14/3т-л-73, к СМИ относятся только сетевые издания, вместо «размещение информации на интернет-ресурсах» должно быть «размещение информации в сетевых изданиях». Определение неточное и неполное.

8) редакция средства массовой информации - физическое лицо либо творческий коллектив, являющийся структурным подразделением юридического лица, осуществляющие сбор, подготовку материалов и выпуск средства массовой информации; Определение соответствует назначению закона

8-1) сетевое издание - интернет-ресурс, прошедший процедуру постановки на учет в уполномоченном органе, информационно-коммуникационная инфраструктура которого размещена на территории Республики Казахстан; В определении отсутствует характеристика сущности и особенностей и продукции сетевого издания, в отличие от п/п 11) и п/п 16 данной статьи. Определение недопустимое .

9) журналист (представитель средства массовой информации) - физическое лицо, осуществляющее деятельность по сбору, обработке и подготовке сообщений и материалов для средства массовой информации на основе трудовых или иных договорных отношений; Определение соответствует назначению закона

10) комплекс - совокупность зданий, связанных общим предназначением и составляющих единую структуру; Определение не имеет отношения к предмету настоящего Закона.

10-1) фонд - некоммерческая организация в форме акционерного общества, занимающаяся реализацией проектов, направленных на поддержку средств массовой информации и способствование росту профессионализма казахстанских журналистов (далее - Фонд); Не может быть акционерного общества с названием «Фонд». Видов фондов существует достаточно много: общественный фонд, благотворительный фонд, фонд медицинского страхования и пр. Определение недопустимое.

11) периодическое печатное издание - газета, журнал, альманах, бюллетень, приложения к ним, имеющие постоянное название, текущий номер и выпускаемые не реже одного раза в три месяца; Определение соответствует назначению закона

12) кино-, видеопродукция порнографического и специального сексуально-эротического характера - натуралистическая, подробная фиксация полового акта либо демонстрация обнаженных гениталий в процессе сексуального контакта, способствующая возбуждению сексуального влечения или удовлетворению сексуальных потребностей, которые не соответствуют моральным ценностям, оскорбляют честь и достоинство человека; Непонятно, почему в статье охарактеризован только один из видов запрещенной информации. Следует дать определения и другой запрещенной продукции СМИ: пропагандирующей культ жестокости и насилия, наркотики и т.д., в соответствии со ст. 2 настоящего Закона.

13) официальное сообщение - информация, предоставляемая государственными органами с целью дальнейшего распространения через средства массовой информации; Определение соответствует назначению закона

13-1) стационарные помещения - капитальные здания, сооружения или их часть, имеющие фундамент, перемещение которых невозможно без нанесения ущерба их несущей конструкции; Определение не имеет отношения к предмету настоящего Закона. Исключить.

14) информация, пропагандирующая суицид, - информация, побуждающая к намеренному лишению собственной жизни человека; См. комментарий к п/п 12)

15) распространитель - физическое или юридическое лицо, осуществляющее распространение продукции средства массовой информации по договору с ее собственником, издателем или на иных законных основаниях; Определение соответствует назначению закона

16) теле-, радиоканал - средство массовой информации, представляющее собой совокупность теле-, радиопрограмм и аудиовизуальных произведений, сюжетов и материалов, сформированных в соответствии с сеткой вещания для последующей трансляции и/или ретрансляции; Теле-, радиоканал - не просто совокупность транслируемых произведений, это юридическое лицо или подразделение юридического лица со своим штатным составом, оборудованием и пр. Определение неполное.

17) теле-, радио-, кинохроникальная программа - содержательно завершенная часть теле-, радиоканала, которая имеет соответствующее наименование, объем вещания и может быть использована независимо от других частей теле-, радиоканала; Определение соответствует назначению закона

18) цензура - предварительное согласование сообщений и материалов средствами массовой информации с государственными органами, должностными лицами и иными организациями по их требованию или по иным основаниям с целью ограничения или наложения запрета на распространение сообщений и материалов либо их отдельных частей; Определение соответствует назначению закона

19) выход в эфир - трансляция теле-, радиопрограмм, аудиовизуальной записи с использованием аналоговых и цифровых электромагнитных систем; Определение соответствует назначению закона

20) продукция эротического характера - печатное издание или теле-, радиопрограмма, которые демонстрируют сексуальные отношения людей, интимные части человеческого тела, за исключением гениталий, и не содержат элементов порнографии. Определение соответствует назначению закона

Статья 2. Свобода слова, получения и распространения информации 1. Свобода слова, творчества, выражения в печатной и иной форме своих взглядов и убеждений, получения и распространения информации любым не запрещенным законом способом гарантируются Конституцией Республики Казахстан. Цензура запрещается. Законами запрещаются не способы получения и распространения информации, а сама информация, огражденная тайной или признанная недопустимой. Формулировка неточная.

2. Государственные органы, общественные объединения, должностные лица и средства массовой информации обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации. Дословное воспроизведение п. 3 ст. 18 Конституции РК в данном законе неуместно, тем более, что пунктом 10 ст. 18 данного закона законодатель предусмотрел специальный правовой статус авторства и источников информации СМИ. Согласно ему, журналист имеет право на сохранение тайны авторства и источников информации. Норма нуждается в доработке.

2-1. Средства массовой информации обязаны содействовать государственным органам, осуществляющим противодействие терроризму. Норма появилась в 2013 году, вписала без учета целей и задач закона. Она декларативная и частичная. Почему речь только о противодействии терроризму, а не еще и экстремизму, наркобизнесу, торговле людьми и в целом преступности, как то предписывает свод уголовного законодательства? Статью следует исключить.

3. Не допускаются разглашение сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, пропаганда и оправдание экстремизма или терроризма, распространение информации, раскрывающей технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также культа жестокости, насилия и порнографии. Статья соответствует назначению закона

4. Не допускается использование средства массовой информации в целях совершения уголовных и административных правонарушений. Норма избыточная, так как для совершения уголовных и административных правонарушений не разрешается использовать вообще что-либо. Исключить.

Статья 3. Язык средств массовой информации 1. Средства массовой информации распространяются на государственном и других языках. 2. Государство обеспечивает право каждого на использование родного языка при получении и распространении средств массовой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. 3. Исключен Статья соответствует назначению закона

Статья 4. Законодательство Республики Казахстан о средствах массовой информации 1. Законодательство о средствах массовой информации основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. Пункты 1, 2 не менялись с 1999 года и основаны на старой редакции п. 3 ст. 4 Конституции РК. Исходя из новой редакции от 10.03.17 г., следует исключить из ст. 4 настоящего Закона п.3 и дать новую редакцию, в которой определить, что законодательство о средствах массовой информации основывается на международных стандартах свободы слова, содержащихся в ратифицированных Казахстаном международных договорах, Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

3. На правоотношения, урегулированные настоящим Законом в части размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне, не распространяется действие законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Нормы размещения государственного заказа не имеют прямого отношения к общественным отношениям в области СМИ и государственным гарантиям их свободы. Они определяют задачи и права Уполномоченного органа, искусственно вписаны в Закон в 2016 году по инициативе Министерства информации и коммуникаций и должны быть прописаны в документе, регламентирующем деятельность министерства информации и коммуникаций. Исключить.

Глава 1-1. Государственное регулирование в области средств массовой информации Глава 1-1 появилась в Законе в 2006 году. В ее пять статей внесены 34 изменения. В настоящее время это раздел закона, наименее отвечающий требованиям к содержанию нормативно-правовых актов.

Статья 4-1. Государственное регулирование в области средств массовой информации Государственное регулирование в области средств массовой информации осуществляется путем правового обеспечения, государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о средствах массовой информации. (После введения в действие в 2006 году в статью внесены два изменения). Необходимо сформулировать принципы и цели государственного регулирования. Государственное регулирование, помимо контроля, должно обеспечивать гарантии свободы слова, творчества, выражения в печатной и иной форме своих взглядов и убеждений, получения и распространения информации любым не запрещенным законом способом. Однако такие конкретные гарантии отсутствуют.

Статья 4-2. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области средств массовой информации Правительство Республики Казахстан: 1) разрабатывает и обеспечивает реализацию основных направлений государственной политики в области средств массовой информации; 2) определяет порядок осуществления учета иностранных периодических печатных изданий, распространяемых в Республике Казахстан; 3) исключен 4) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан. (После введения в действие в 2006 году в статью внесены три изменения). В статьях 4-2 - 4-4 устанавливается, что правительство, уполномоченный орган и местные исполнительные органы обеспечивают реализацию государственной политики в области СМИ, но уровень и пределы их полномочий не дифференцированы. Непонятно, чем разработка государственной политики (ст. 4-2) отличается от формирования государственной политики (ст. 4-3). В ст. 4-2 названа только одна конкретная функция (п/п 2), что не может исчерпывать все полномочия правительства в отношении СМИ. Правовая неопределенность отсылочных норм в этих трех статьях (правительство, Уполномоченный орган и органы местной исполнительной власти выполняют иные функции и полномочия) не может компенсировать недостаточную проработанность функций. Более того, эта неопределенность чревата нормотворческим и правоприменительным произволом. Глава нуждается в полной переработке

Статья 4-3. Компетенция уполномоченного органа Уполномоченный орган: 1) обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в области средств массовой информации; 2) осуществляет постановку на учет, переучет периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий; 2-1) ведет реестры поставленных на учет периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий; 2-2) ведет реестр субъектов, распространяющих периодические печатные издания или интернет-ресурсы, размещающие материалы эротического характера; 3) исключен 4) исключен 5) исключен 6) исключен 7) формирует, размещает и контролирует осуществление государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне в соответствии с установленным им порядком; 7-1) утверждает порядок размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне; 8) осуществляет международное сотрудничество в области средств массовой информации; 8-1) осуществляет учет иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Республики Казахстан; 9) ведет единый реестр учета иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Республики Казахстан; 10) исключен 11) определяет порядок хранения записей, имеющих историческую и (или) культурную ценность; 12) утверждает правила аккредитации журналистов; 13) осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о средствах массовой информации; 13-1) осуществляет мониторинг средств массовой информации; 13-2) утверждает правила проведения мониторинга средств массовой информации; 13-3) утверждает правила формирования бумажного и электронного архивов обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий; 14) координирует деятельность центральных и местных исполнительных органов по вопросам средств массовой информации; 15) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. (После введения в действие в 2006 году в статью внесены 19 изменений).

Статья 4-4. Компетенция местных исполнительных органов областей (города республиканского значения, столицы) Местные исполнительные органы областей (города республиканского значения, столицы): 1) реализуют государственную информационную политику через региональные средства массовой информации; 2) исключен 3) исключен 4) формируют, размещают и контролируют осуществление государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 5) исключен 6) исключен 7) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан. (После введения в действие в 2006 году в статью внесены пять изменений).

Статья 4-5. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о средствах массовой информации 1. Исключен 2. Исключен 3. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о средствах массовой информации осуществляется уполномоченным органом в форме проверок и иных формах. 4. Проверка осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан. Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом. 5. Исключен (После введения в действие в 2006 году внесены пять изменений).

Статья 5. Право на создание средства массовой информации 1. Право на создание средства массовой информации принадлежит физическим и юридическим лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Средство массовой информации может быть создано как в форме юридического лица, так и в форме структурного подразделения юридического лица. Основанием для осуществления выпуска (выхода в эфир) продукции средства массовой информации, распространения сообщений и материалов информационного характера является свидетельство о постановке на учет теле-, радиоканала, периодического печатного издания, информационного агентства и (или) сетевого издания. Данные требования не распространяются на интернет-ресурсы, за исключением сетевых изданий, поставленных на учет в добровольном порядке. 2. Запрещается иностранным физическим и юридическим лицам, лицам без гражданства прямо и (или) косвенно владеть, пользоваться, распоряжаться и (или) управлять более 20 процентами акций (долей, паев) юридического лица - собственника средства массовой информации в Республике Казахстан или осуществляющего деятельность в этой сфере. Свидетельство о постановке на учет как основание для осуществления выпуска СМИ не имеет обязательной силы для сетевых изданий, так как они могут осуществлять свою деятельность, аналогичную деятельности СМИ, как до постановлении на учет в качестве интернет-ресурса, так и после решения собственника и ликвидации СМИ. (См.: Письмо Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан от 15 июля 2016 года № 03-14/3т-л-73 «К СМИ относятся не все интернет-ресурсы, а только те, где собственник принял решение об отнесении своего интернет-ресурса к СМИ в качестве сетевого издания») Статья нуждается в переработке

Статья 6. Собственник средства массовой информации 1. Собственник - физическое или юридическое лицо либо объединение физических и (или) юридических лиц, осуществляющие право владения, пользования и распоряжения средством массовой информации. 2. Собственник средства массовой информации вправе выступать в качестве редакции, редактора, журналиста, издателя, распространителя как в отношении собственного, так и других средств массовой информации на основе соответствующего договора. Статья в целом соответствует целям закона. Возможно, следует отдельным пунктом прописать ответственность собственника в случае злоупотреблений свободой слова в соответствии с нормами УК, ГК и КоАП РК или пересмотреть эти нормы.

Статья 7. Редакция средства массовой информации 1. Редакция осуществляет подготовку и выпуск (выход в эфир) средства массовой информации по поручению собственника. 2. Редакцией руководит главный редактор (редактор). 2-1. Главным редактором (редактором) не могут быть: 1) граждане, признанные судом недееспособными; 2) граждане, имеющие на момент назначения судимость, которая не снята или не погашена в установленном законом порядке; 3) иностранцы либо лица без гражданства; 4) граждане, являвшиеся главными редакторами (редакторами) средств массовой информации, по вине которых выпуск (выход в эфир) средства массовой информации был прекращен решением суда, в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда. 3. Отношения между собственником и редакцией регулируются уставом и договором. Подпункты 2), 3) и 4) статьи 2-1. следует исключить. Они были приняты в период борьбы с медиабизнесом М. Аблязова для того, чтобы отстранить И. Петрушову от руководства газетой «Республика» и не достигли своей цели, т.к. Петрушова стала именовать себя председателем редакционного совета и руководить из-за рубежа с помощью новых коммуникационных технологий. Опыт переименования должности редактора использовался и в дальнейшем. Запрет иностранцам работать главным редактором СМИ дискриминирует медиа-бизнес, т.к. в других отраслях национального производства привлечение иностранных топ-менеджеров разрешено. Статью необходимо пересмотреть. Возможно, деятельность и структуру редакции как подразделения юридического лица следует избавить от детальной регламентации. Статья нуждается в переработке.

Статья 8. Информационное агентство 1. Информационное агентство - это зарегистрированное в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан юридическое лицо, деятельность которого направлена на сбор, обработку и распространение сообщений и материалов информационного характера. 2. Сообщения и материалы информационного агентства должны сопровождаться его названием и датой выпуска. 3. При распространении сообщений и материалов информационного агентства средствами массовой информации ссылка на информационное агентство обязательна. 4. На информационное агентство распространяется действие статей 2, 10 настоящего Закона. Статья в целом соответствует целям закона.

Статья 10. Постановка на учет или переучет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания 1. Периодическое печатное издание, информационное агентство и сетевое издание, действующие на территории Республики Казахстан, подлежат обязательной постановке на учет. 2. Для постановки на учет или переучета собственник периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания либо уполномоченное им лицо подает заявление, отвечающее требованиям статьи 11 настоящего Закона. 3. При постановке на учет периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания, а также при получении дубликата документа, удостоверяющего постановку на учет периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания, взимается сбор в порядке, определяемом Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). 4. Заявление об учете или переучете периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания подлежит рассмотрению в течение десяти рабочих дней со дня поступления. По итогам рассмотрения заявления уполномоченный орган выдает собственнику периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания свидетельство о постановке на учет или переучете либо отказывает по следующим основаниям: 1) если уполномоченным органом ранее выдано свидетельство о постановке на учет или переучете периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания с тем же названием и распространением на той же территории либо сходным до степени его смешения с названием ранее созданных периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания; 2) если содержание заявления не соответствует требованиям статьи 11 настоящего Закона; 3) если не уплачен сбор за постановку на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания; 4) если в заявлении о переучете периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания ввиду смены собственника не указаны номер и дата договора, подтверждающего передачу прав собственности на периодическое печатное издание или информационное агентство либо сетевое издание другому лицу; 5) если к постановке на учет заявлено периодическое печатное издание или информационное агентство либо сетевое издание с тем же названием (частью названия) и той же тематической направленностью, выпуск которых ранее прекращен судом либо заявлено периодическое печатное издание или информационное агентство либо сетевое издание, дублирующие название и тематическую направленность, а также в случае подачи заявления собственником или главным редактором (редактором) периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания, выпуск которых был прекращен решением суда, в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда. 5. Собственник периодического печатного издания сохраняет за собой право приступить к выпуску продукции периодического печатного издания в течение трех месяцев со дня получения свидетельства о постановке на учет. Собственники информационного агентства или сетевого издания сохраняют за собой право приступить к распространению сообщений и материалов в течение шести месяцев со дня получения свидетельства о постановке на учет. Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания решением уполномоченного органа признается утратившим силу в случае пропуска срока выпуска продукции периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания, а также прекращения выпуска продукции периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания в течение трех месяцев, за исключением случаев приостановления судом выпуска периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания. Свидетельство о постановке на учет сетевого издания решением уполномоченного органа признается утратившим силу в случае, если по итогам государственного контроля выявлено, что информационно-коммуникационная инфраструктура собственника сетевого издания находится за пределами Республики Казахстан. 6. Периодическое печатное издание, информационное агентство и сетевое издание подлежат переучету в случаях смены собственника или изменения его наименования, а также названия, языка издания либо материалов и сообщений, территории распространения, основной тематической направленности и периодичности выпуска. Обязательная постановка на учет сетевого издания - логический и правовой нонсенс, так как интернет-ресурсы превращаются в сетевые СМИ в добровольном порядке (ст. 5 настоящего Закона). Эти, а также предыдущие и последующие противоречия и несообразности в отношении сетевых изданий вызваны отсутствием настоящего определения особенностей этого вида СМИ и, в целом, архаичным определением понятия средства массовой информации. В п/п 5 п. 4 следует убрать ограничения для собственников и главных редакторов (редакторов) периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания, выпуск которых был прекращен решением суда, в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда (см. комментарий к ст. 7). В п. 5: - трех- и 6-месячный срок сохранения права приступить к выпуску СМИ представляется неоправданно коротким. Он был без обоснования причин уменьшен в период противодействия медиа-изданиям М. Аблязова и дискриминирует медиа-бизнес; - право Уполномоченного органа признавать свидетельство о постановке на учет утратившим силу, то есть ликвидировать СМИ противоречит пункту 1 ст. 13 настоящего Закона. В п. 6: Требования перерегистрации в случае изменения территории распространения и периодичности выпуска сетевые издания не могут выполнить, так как интернет не знает территориальных границ, а обновление контента не ведется в жестком соответствии с календарем. Статья нуждается в переработке.

Статья 11. Заявление о постановке на учет или переучете периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания 1. В заявлении о постановке на учет или переучете периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания должны быть указаны: 1) фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификационный номер, место жительства собственника периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания - физического лица, наименование, бизнес-идентификационный номер, место нахождения собственника периодического печатного издания или информационного агентства либо сетевого издания - юридического лица; 2) язык (языки) периодического печатного издания или материалов и сообщений информационного агентства или сетевого издания; 3) предполагаемая периодичность выпуска; 4) основная тематическая направленность; 5) территория распространения; 6) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) главного редактора (редактора); 7) адрес редакции. 2. Предъявление иных требований при постановке на учет или переучете периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания запрещается. В статье содержатся невыполнимые для сетевых изданий требования. Будучи интернет-ресурсом, сетевые издания не имеют фиксированных границ распространения. Контент в сетевых изданиях не обновляется одномоментно в определенный день недели, а замещается постепенно, поэтому требование указывать периодичность выпуска тоже невыполнимо. Статья нуждается в переработке.

Статья 12. Освобождение от постановки на учет средства массовой информации Не требуется постановки на учет периодических печатных изданий: тиражом менее ста экземпляров; официальных, нормативных и иных актов; бюллетеней судебной практики. Статья в целом соответствует целям закона.

Статья 13. Приостановление и прекращение выпуска средства массовой информации либо распространения продукции средства массовой информации 1. Приостановление либо прекращение выпуска средства массовой информации либо распространения продукции средства массовой информации возможно по решению собственника или суда. Приостановление доступа к интернет-ресурсу осуществляется по предписанию Генерального Прокурора Республики Казахстан или его заместителей в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан. 2. Под приостановлением понимается временное прекращение выпуска одного или нескольких номеров изданий, выхода в эфир теле-, радиопрограмм, теле-, радиоканалов, а также распространение продукции средства массовой информации. Приостановление выпуска средства массовой информации либо распространение продукции средства массовой информации допускается на срок не более трех месяцев. 3. Основаниями для приостановления выпуска средства массовой информации либо распространения продукции средства массовой информации в установленном законом порядке являются: разглашение сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, распространение информации, пропагандирующей суицид, раскрывающей технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, пропаганда или агитация культа жестокости и насилия, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, распространение теле-, радиопрограмм, теле-, радиоканалов, а также демонстрация киновидеопродукции порнографического и специального сексуально-эротического характера, использование средства массовой информации в целях нарушения условий проведения предвыборной агитации, осуществления иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами и международными организациями деятельности, препятствующей и (или) способствующей выдвижению и избранию кандидатов, политических партий, выдвинувших партийный список, достижению определенного результата на выборах, проведения агитации в период ее запрещения, принуждения к участию или отказу от участия в забастовке, нарушения законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций, об авторском праве и смежных правах в сети Интернет, а также нарушение требований, предусмотренных статьей 3, пунктом 6 статьи 10, а также повторное нарушение в течение года требований статей 15 и 16 настоящего Закона. 4. Основаниями для прекращения выпуска средства массовой информации либо распространения продукции средства массовой информации являются: пропаганда или агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, пропаганда экстремизма или терроризма, публикация материалов и распространение информации, направленной на разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды, а также неустранение причин приостановления выпуска средства массовой информации либо распространения продукции средства массовой информации в установленный срок. 5. В случае приостановления либо прекращения выпуска средства массовой информации либо распространения продукции средства массовой информации по решению собственника либо суда в уполномоченный орган направляется уведомление. Прекращение выпуска средства массовой информации либо распространения продукции средства массовой информации влечет аннулирование свидетельства о постановке на учет. 6. В случае приостановления либо прекращения по вступившему в законную силу решению суда выпуска средства массовой информации либо продукции средства массовой информации, когда средством массовой информации является интернет-ресурс, уполномоченные государственные органы, собственники интернет-ресурсов обязаны приостановить или прекратить выпуск средства массовой информации либо распространение на территории Республики Казахстан продукции средства массовой информации. 7. Вступление в законную силу решения суда о приостановлении распространения продукции средства массовой информации либо выпуска средства массовой информации, когда средством массовой информации является интернет-ресурс, влечет запрет на использование доменного имени с тем же или дублирующим названием на срок не более трех месяцев. Решение суда о прекращении распространения продукции средства массовой информации либо выпуска средства массовой информации, когда средством массовой информации является интернет-ресурс, влечет отмену регистрации доменного имени и запрет на использование в течение одного года доменного имени с тем же или дублирующим названием, регистрация которого отменена решением суда. Абзац 2 пункта 1 не имеет отношения к СМИ, т.к. в соответствии с Письмом Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан от 15 июля 2016 года № 03-14/3т-л-73 средством массовой информации являются не все интернет-ресурсы, а только сетевые издания. П.п. 3, 4: - Приостановление и закрытие СМИ ущемляют неотъемлемое право граждан на получение информации, наносят большой урон медиабизнесу и должны ограничиваться нормами ст. 39 Конституции РК и п.3 ст. 2 настоящего Закона; Наказание в виде приостановления и закрытия за нарушения, не входящие в перечень этих норм, следует заменить экономическими санкциями; - Ограничения, связанные с предвыборными кампаниями и выборами, неприемлемы для сетевых изданий. П. 7: Доменное имя - принадлежность интернет-ресурса, а не СМИ. Так как в законе не обозначены специфические особенности сетевых СМИ, по аналогии с другими видами СМИ следует только отзывать свидетельство о постановке на учет и запрещать распространение контента с названием зарегистрированного сетевого издания. В дальнейшем содержание интернет-ресурса, лишенного статуса СМИ, должно регулироваться в соответствии с нормами, применяемыми к интернет-ресурсам. Статья нуждается в переработке.

Статья 13-1. Фонд Фонд: 1) реализует проекты по обучению и повышению квалификации казахстанских журналистов; 2) организует и проводит республиканские и региональные форумы; 3) реализует государственный социальный заказ в области информации; 4) выделяет гранты молодым журналистам на стажировку в ведущих мировых средствах массовой информации; 5) участвует в определении кадровой потребности в сфере журналистики и формировании учебных программ факультетов журналистики казахстанских высших учебных заведений; 6) проводит исследования в области масс-медиа; 7) реализует проекты, направленные на продвижение Казахстана на международной арене; 8) осуществляет продвижение информационной культуры среди детей; 9) выделяет гранты на реализацию социальных медиапроектов. О недопустимости названия см. комментарий к ст. 1. Реализацией проектов, направленных на поддержку средств массовой информации и способствование росту профессионализма казахстанских журналистов, занимаются многие коммерческие и некоммерческие структуры, вузы, благотворительные организации и пр. Появление в законе о СМИ отдельной статьи об одной из таких организаций неуместно. Статью исключить.

Статья 14. Распространение продукции средства массовой информации 1. Распространение продукции средства массовой информации осуществляется по решению собственника им самим либо на договорных или иных законных основаниях редакцией, издателем, а также организациями или гражданами. 2. Розничная продажа периодических печатных изданий, публикующих материалы эротического характера, запрещается: 1) в нестационарных помещениях; 2) не в запечатанных прозрачных упаковках; 3) в помещениях и на территориях организаций образования, детских учреждений, культовых зданий (сооружений); 4) лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста. 2-1. Субъекты до начала осуществления деятельности по распространению периодических печатных изданий или интернет-ресурсов, размещающих материалы эротического характера, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 3. Реклама алкогольной продукции запрещается с 1 января 2004 года. Реклама табака и табачных изделий запрещается. 3-1. Исключен 3-2. Запрещается размещать информацию о вакансиях для приема на работу, содержащую требования дискриминационного характера в сфере труда. 3-3. Запрещается реклама деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды. 4. Воспрепятствование осуществляемому на законных основаниях распространению продукции средства массовой информации со стороны физических или юридических лиц, а равно должностных лиц государственных органов, незаконная конфискация, а также уничтожение тиража или его части не допускаются, иначе как на основании вступившего в законную силу решения суда. Пункты 3, 3-2, 3-3 не имеют отношения к распространению, они регламентируют содержание СМИ. Статью необходимо дополнить положением о том, что государственные органы обеспечивают беспрепятственное распространение СМИ. Статья нуждается в переработке.

Статья 15. Выходные данные 1. Каждый выпуск периодического печатного издания должен содержать следующие сведения: 1) название периодического печатного издания; 2) собственник периодического печатного издания; 3) фамилия и инициалы главного редактора (редактора); 4) номер и дата свидетельства о постановке на учет или переучете и наименование выдавшего его органа; 5) периодичность издания; 6) порядковый номер и дата выхода в свет периодического печатного издания; 7) тираж; 8) наименование типографии, ее адрес и адрес редакции. 1-1. Информационные агентства и сетевые издания обязаны выкладывать в специально предназначенном разделе: 1) название информационного агентства или сетевого издания; 2) фамилию и инициалы или наименование собственника информационного агентства или сетевого издания; 3) фамилию и инициалы главного редактора (редактора); 4) номер и дату свидетельства о постановке на учет или переучете и наименование выдавшего его органа; 5) контактные данные редакции (почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты). 2. При каждом выходе в эфир, а при непрерывном вещании - не реже четырех раз в сутки, средство массовой информации обязано объявлять свое наименование. Статья в целом соответствует целям закона

Статья 16. Обязательные экземпляры периодических печатных изданий и хранение материалов теле-, радиопрограмм 1. Обязательные бесплатные экземпляры периодических печатных изданий, в том числе и освобожденных от постановки на учет в силу статьи 12 настоящего Закона, либо их электронно-цифровая форма, удостоверенная электронной цифровой подписью главного редактора (редактора), в день их изготовления направляются собственником средства массовой информации в национальные библиотеки, Национальную государственную книжную палату Республики Казахстан и уполномоченный орган. Электронно-цифровая форма обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий, в том числе и освобожденных от постановки на учет в силу статьи 12 настоящего Закона, удостоверенная электронной цифровой подписью главного редактора (редактора), в день их изготовления направляется в государственную библиотеку области, города республиканского значения и столицы, которой присвоен статус «Центральная». 2. Редакции средств массовой информации (теле-, радиоканалов) обязаны в течение шести месяцев сохранять записи собственных теле-, радиопрограмм, вышедших в эфир, а также фиксировать их в регистрационном журнале своей эфирной работы и хранить его не менее одного года с момента последней записи в нем. Записи, имеющие историческую или культурную ценность, сохраняются в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан о Национальном архивном фонде и архивах. 3. Уполномоченный орган формирует бумажный и электронный архивы обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий. Статья в целом соответствует целям закона

Статья 17. Авторские произведения и письма 1. Редакция, собственник интернет-ресурса обязаны соблюдать права на используемые объекты права интеллектуальной собственности, включая авторские, смежные и иные права на интеллектуальную собственность. 2. При публикации читательских писем допускаются сокращение и редактирование их текста, не искажающие смысла его содержания. 3. Никто не вправе обязать редакцию средства массовой информации обнародовать отклоненный ею материал, если иное не предусмотрено законом. Вместо «собственник интернет-ресурса» нужно поставить «собственник СМИ»

Статья 18. Официальные сообщения 1. Официальные сообщения государственных органов размещаются в средства массовой информации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 2. Государственные органы обязаны на равных условиях предоставлять информацию в случае обращения представителям средств массовой информации, независимо от их форм собственности и принадлежности, за исключением той, которая составляет государственные секреты Республики Казахстан. 2-1. Запрашиваемую информацию государственные органы и иные организации обязаны представить не позднее трех дней со дня поступления обращения либо дать ответ с указанием срока представления или мотива отказа. На обращение, требующее дополнительного изучения и проверки, ответ должен быть дан в срок не позднее одного месяца со дня его поступления. В случае поступления обращения от средства массовой информации в государственные органы или иные организации, в компетенцию которых не входит разрешение поставленных вопросов, в срок не позднее пяти дней данное обращение должно быть направлено в соответствующие органы с сообщением об этом средству массовой информации. 3. Отказ в предоставлении запрашиваемых сведений может быть обжалован представителем средства массовой информации вышестоящему органу или должностному лицу, либо в суде в порядке, предусмотренном законом для обжалования неправомерных действий органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан. Статья в целом соответствует целям закона

Статья 19. Право на опровержение 1. Гражданин или юридическое лицо вправе требовать в судебном порядке опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию. 2. Если сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию гражданина или юридического лица распространены в средствах массовой информации, они должны быть бесплатно опровергнуты в тех же средствах массовой информации. В случае, если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву с обязательным сообщением адресатам о несоответствии действительности содержащихся в этом документе сведений. Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом. 3. Требование гражданина или юридического лица о публикации опровержения либо ответа в средстве массовой информации рассматривается судом в случае, если орган массовой информации отказал в такой публикации либо в течение месяца не произвел публикации, а также в случае его ликвидации. 4. Гражданин или юридическое лицо, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. Статья в целом соответствует целям закона

Статья 20. Права журналиста Журналист имеет право: 1) осуществлять поиск, запрашивать, получать и распространять информацию; 2) посещать государственные органы, организации всех форм собственности и быть принятым их должностными лицами в связи с осуществлением своих служебных обязанностей, присутствовать на всех мероприятиях, проводимых аккредитовавшим его органом, за исключением случаев, когда принято решение о проведении закрытого мероприятия; 3) производить записи, в том числе с использованием средств аудиовизуальной техники, кино- и фотосъемку, за исключением случаев, запрещенных законодательными актами Республики Казахстан; 4) присутствовать по предъявлению удостоверения журналиста в районе стихийных бедствий, на митингах и демонстрациях, а также при иных формах выражения общественных, групповых и личных интересов и протеста; 5) получать доступ к документам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты; 6) проверять достоверность получаемой информации; 7) обращаться к специалистам при проверке полученных информационных материалов; 8) распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей подписью, под условным именем (псевдонимом); 9) отказываться от публикации материала за своей подписью, если его содержание после редакционной правки противоречит личным убеждениям журналиста; 10) на сохранение тайны авторства и источников информации, за исключением случаев, когда эти тайны обнародуются по требованию суда. Статья в целом соответствует целям закона

Статья 21. Обязанности журналиста Журналист обязан: 1) осуществлять программу деятельности средства массовой информации, с которым он состоит в договорных отношениях, руководствуясь законодательством Республики Казахстан; 2) не распространять информацию, не соответствующую действительности; 3) удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании их авторства; 4) уважать законные права и интересы физических и юридических лиц; 4-1) исключен 5) выполнять иные обязанности, возложенные на него в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Статья в целом соответствует целям закона

Статья 22. Аккредитация журналистов 1. Средства массовой информации по согласованию с государственными органами, общественными объединениями и организациями могут аккредитовать при них своих журналистов. 2. Государственные органы, общественные объединения и организации, при которых аккредитован журналист, обязаны предварительно извещать его о заседаниях, совещаниях и иных мероприятиях, обеспечивать стенограммами, протоколами и иными документами. 3. Аккредитованный журналист имеет право присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых аккредитовавшими его государственными органами, общественными объединениями и организациями, за исключением случаев, когда приняты решения о проведении закрытого мероприятия. 4. Журналист может быть лишен аккредитации, если им нарушены правила аккредитации либо за распространение не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство аккредитовавших его государственных органов, общественных объединений и организаций. 5. Исключен Статья в целом соответствует целям закона.

Статья 23. Аккредитация средств массовой информации Республики Казахстан за рубежом Собственник средства массовой информации Республики Казахстан имеет право открывать корреспондентские пункты, аккредитовать журналистов в других странах в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и страны пребывания, если иное не предусмотрено международными договорами. Статья в целом соответствует целям закона

Статья 24. Деятельность представителей иностранных средств массовой информации в Республике Казахстан 1. Аккредитация представительств иностранных средств массовой информации и их журналистов проводится Министерством иностранных дел Республики Казахстан. 2. Правовое положение и профессиональная деятельность аккредитованных в Республике Казахстан иностранных журналистов и других представителей иностранных средств массовой информации регулируются законодательством Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 3. На распространение продукции иностранных средств массовой информации, нарушающей Конституцию Республики Казахстан и нормы настоящего Закона, в судебном порядке налагается запрет, а для иностранных средств массовой информации, являющихся интернет-ресурсами, - приостановление доступа на указанные интернет-ресурсы на территории Республики Казахстан. Статья в целом соответствует целям закона

Статья 25. Основания ответственности за нарушение законодательства о средствах массовой информации 1. Распространение не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или организации (государственного органа, общественного, творческого, научного, религиозного либо иного объединения граждан и юридических лиц), воздействие средствами массовой информации на суд влекут ответственность, предусмотренную законодательными актами Республики Казахстан. 2. Ответственность за нарушение законодательства о средствах массовой информации несут виновные в этом должностные лица государственных органов и иных организаций, а также собственник, распространитель, главный редактор (редактор) средства массовой информации, авторы распространяемых сообщений и материалов. 2-1. Собственник, главный редактор (редактор) средства массовой информации несут установленную законодательными актами Республики Казахстан ответственность за распространение сообщений и материалов, содержащих пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости, насилия и порнографии, независимо от источника их получения. 3. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста влечет установленную законами Республики Казахстан ответственность. Пункт 2-1 избыточен, так как ответственность за противоправное содержание СМИ предусмотрена ст. 39 Конституции РК и ст. 2 настоящего Закона.