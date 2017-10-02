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В американском мыле для тела усмотрели намек на Ким Чен Ына

2 октября 2017, 11:26

Представители компании поняли, что название в точности повторяет инициалы Ким Чен Ына уже после регистрации бренда.

Международный концерн Unilever опубликовал заявление о том, что название нового мыла и аромата для тела KJU не имеет никакого отношения к северокорейскому лидеру, сообщает Lenta.ru.

Представители компании поняли, что название в точности повторяет инициалы Ким Чен Ына уже после регистрации бренда.

«Только после того, как мы зарегистрировали этот товар, я понял, что KJU также означает Ким Чен Ын, но это неважно» — заявил глава департамента средств личной гигиены Алан Джоуп.

В издании Mashable считают, что ассоциация с именем главы КНДР (Kim Jong-un в английском написании) — это первое, что приходит в голову при упоминании аббревиатуры. Если буквы KJU набрать в Google, то поисковик покажет множество ссылок именно на Ким Чен Ына.

Новое средство для кожи разрабатывалась компанией около полугода.

Unilever оптимистичен в отношении азиатского рынка косметики и ухода за кожей, и недавно заплатил 2,27 миллиарда евро (2,67 миллиарда долларов), чтобы приобрести компанию Carver Korea, которая ранее принадлежала Bain и Goldman Sachs.

Фото: Kcna / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

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