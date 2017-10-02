В ВКО рядом с домом замначальника пожарной части при пожаре погибла женщина-инвалид
2 октября 2017, 11:29
Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем и нарушение техники пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
Пожилая женщина-инвалид стала жертвой пожара в трехэтажном жилом доме в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
Как отмечается в сообщении, пожар произошел на улице, где живет заместитель начальника пожарной части № 37 Дарын Сапарканов. Он первый увидел пожар и, вызвав спасателей, отправился к дому.
"Увидев пожар, я сразу вызвал службу пожаротушения, и отправился к очагу возгорания. Я знал, что в горящей квартире живет пожилая женщина инвалид, и поэтому незамедлительно вскрыл дверь, но было поздно. Зайдя в помещение, я увидел кучи горящего мусора и обгоревший труп женщины на кровати. Не теряя времени, я сразу приступил к эвакуации жильцов, и до приезда коллег успел эвакуировать один подъезд", — рассказал Сапарканов.
Спустя время, на место пожара прибыли огнеборцы, коллеги Дарына Сапарканова. Пожарные эвакуировали жителей второго подъезда и приступили к ликвидации пожара.
В общей сложности из жилого дома было эвакуировано 36 человек, в том числе восьмерых детей. Огнеборцам удалось полностью ликвидировать пожар и не допустить распространение огня на соседние квартиры и крышу здания.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. По причине возгорания отрабатываются версии: неосторожное обращение с огнем и нарушение техники пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. Виновное лицо и ущерб устанавливается.
В свою очередь, инспектора государственного пожарного контроля в разгар отопительного сезона убедительно просят граждан отнестись к своей безопасности более ответственно. Соблюдать правила пожарной безопасности, не перегружать электросети, на случай, если проводка в доме старая и требует замены. Не оставлять включенными обогревательные приборы на ночь.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Сергей Ким
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