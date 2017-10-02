Министру нацэкономики представили инвестпроекты Восточного Казахстана

На совещании в Усть-Каменогорске министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов дал высокую оценку работе по реализации инвестиционных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

«В Восточном Казахстане на должном уровне ведется работа с международными финансовыми институтами, а также государственно-частного партнерства», - отметил глава министерства.

По его словам, на сегодняшний день в регионе на разной стадии реализации 168 проектов государственно-частного партнерства на сумму более 160 млрд. тенге.

Они охватывают различные отрасли и сферы экономики, такие как образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, ЖКХ и транспортнаяая инфраструктура. Подписано 9 соглашений, в том числе 6 кредитных договоров и три предварительных соглашения с ЕБРР на общую сумму 40,5 млрд. тенге, доля участия Правительства РК составляет 7,8 млрд. тенге.

Среди крупных проектов модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Усть-Каменогорске и Семее, установка систем уличного освещения и другие.

«Работа в регионе проводится серьезная и ее следует продолжать, - подчеркнул Т.Сулейменов. - Нужно также использовать и кредитные ресурсы Азиатского банка развития, который бы смягчил стратегию кредитования. Он намерен работать с частным сектором, а также выдавать займы в национальной валюте РК».

Людмила Малько