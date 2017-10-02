Названа лучшая замена сексу
2 октября 2017, 11:34
Шопинг может приносить больше удовольствия, чем половой акт.
Специалисты из компании MyndPlay, специализирующейся на разработке нейро-компьютерных интерфейсов, выяснили, что шопинг может приносить больше удовольствия, чем половой акт. К такому выводу ученые пришли, проанализировав гамма-ритм, генерируемый мозгом добровольцев, сообщает Lenta.ru.
По словам исследователей, людей, совершающих покупки, можно разделить на две категории. Первая группа, так называемые «вдохновленные покупатели», включает в себя тех, кто ходит в магазины для того, чтобы приобрести вещи, подчеркивающие их индивидуальность. Другие потребители занимаются шопингом, чтобы следовать моде или соответствовать своему окружению.
Оказалось, что мозговые гамма-ритмы «вдохновленных покупателей» в 84 процентах случаев демонстрируют ту же картину, что наблюдается у людей, занимающихся сексуальной активностью, или победителей соревнований.
Как пишет издание New York Post, шопинг может приносить даже больше удовольствия, чем секс, однако большинство людей из второй группы, наоборот, быстро устают и испытывают умственное утомление.
Фото: ExpertTur
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