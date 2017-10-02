Развитый МСБ определяет конкурентоспособность страны

Наиболее конкурентоспособные страны мира характеризует одна и та же черта — развитый бизнес-сектор, который складывается из инициативы граждан и поддержки государства. В этой связи развитию предпринимательства в Казахстане сегодня уделяется особое внимание, так как согласно поручениям Главы государства главной стратегической целью страны к 2050 году является вхождение в 30-ку наиболее конкурентоспособных стран. Перед Правительством поставлена конкретная задача увеличить долю МСБ в ВВП страны до 50% к 2050 году.

Согласно статистике, по состоянию на 1 сентября в стране осуществляют предпринимательскую деятельность 1 158 680 субъектов МСБ, в которых занято более 3 млн человек. Ими выпущено продукции на сумму свыше 4 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение числа субъектов МСБ на 6,3%.

Как известно, одним из серьезных барьеров для развития МСБ является чрезмерное администрирование. Сегодня Правительство взяло четкий курс на сокращение контрольно-надзорных функций госорганов.

По итогам ревизии предложено исключить ряд сфер контроля и надзора, сократить около половины требований по проверке бизнеса. При этом, только в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения сокращены порядка 85% требований, в сфере пожарной безопасности 72% требований. Предлагается также исключить дублирующие и не связанные с рисками угрозы безопасности государству и потребителю 165 из 540 контрольных и надзорных функций госорганов с пересмотром и оптимизацией их штатной численности.

Будут исключены статьи и компетенция уполномоченных органов на возбуждение административных дел по 30 статьям Кодекса об административных правонарушениях, введен институт профилактического контроля. В целом, принимаемые меры по реформированию госконтроля и надзора позволят к 2018 году сократить количество проверок на 30%.

Стоит отметить, что проведена также масштабная ревизия разрешительных документов, выдаваемых предприятиями-монополистами, квазигосударственными предприятиями с последующим законодательным урегулированием таких разрешений.

В настоящее время составлен перечень разрешительных документов, выдаваемых такими предприятиями, который состоит из 69 разрешительных документов. Данный перечень будет являться исчерпывающим и будет закреплен приложением закона «О разрешениях и уведомлениях».

В мае 2016 года введен в действие закон «О саморегулировании». Подзаконные акты приняты и созданы все условия для внедрения института «саморегулирования» в отраслях. Законодательно регламентированы условия создания саморегулируемых организаций, деятельность которых будет направлена на повышение качества производимых товаров и услуг, а также на обеспечение ответственности производителей перед потребителями.

В некоторых сферах уже действуют добровольные саморегулируемые организации (экологический аудит, букмекерская деятельность, деятельность налоговых консультантов, пожарная безопасность).

Следует отметить, что уже принято решение по введению обязательного саморегулирования в оценочной деятельности и деятельности экологических аудиторов. Также планируется введение обязательного саморегулирования в адвокатской, нотариальной, аудиторской сферах и в деятельности вневедомственной комплексной экспертизы проектов строительства.

Рейтинг «Doing Business»: зеркальное отражение реформ

Благодаря работе, проведенной Правительством, Казахстан значительно улучшил свои позиции в различных международных рейтингах. К примеру, по результатам рейтинга «Doing Business» Казахстан в 2016 году занял 35-ю позицию среди 190 экономик, при этом повысив свой рейтинг на 16 позиций. Группа Всемирного Банка отметила, что проводимые Казахстаном реформы значительно облегчают условия ведения бизнеса в стране.

В целях продолжения работы в этом направлении в I квартале 2017 года принят новый пакет законодательных инициатив, направленных на улучшение позиции Казахстана в рейтинге легкости ведения бизнеса. В частности, поправки направлены на защиту прав миноритарных инвесторов, упрощение процедур в сфере налогообложения, получения кредитов, получения разрешения на строительство, в рамках которых предусмотрена возможность субъектов МСБ при электронной регистрации одновременно заключить договоры с банками и страховыми организациями, а также встать на регистрационный учет по НДС, упрощены процедуры подачи иска в суд, отменены требования по изготовлению технического паспорта для новых объектов строительства.

Кроме того, в настоящее разработан и внесен в Правительство проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности».

Государственная поддержка МСБ

В целом, для комплексной поддержки предпринимательства в стране действует единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020», которая нацелена на развитие регионального частного предпринимательства и конкурентоспособности.

С момента реализации «ДКБ-2020» из республиканского бюджета выделено 341,3 млрд тенге, из них на финансовую поддержку 308,7 млрд тенге, в том числе 30 млрд тенге в рамках трансфертов общего характера и 31,8 млрд тенге за счет Нацфонда РК.

По состоянию на 1 сентября 2017 года более 10 240 предпринимателей получили субсидии на общую сумму 169,1 млрд тенге. Выдано 772 микрокредита на сумму 4,3 млрд тенге. С 1 января 2017 года инструмент микрокредитования реализуется в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы.

Социально-экономическим эффектом реализации «ДКБ-2020» является увеличение налоговой базы участниками программы на сумму 609 млрд тенге, объема выпуска продукции на сумму 8,5 трлн тенге, а также сохранение и создание более 337 тыс. постоянных рабочих мест.

На сегодня мерами государственной поддержки охвачены более 160 тыс. предпринимателей. Кроме того, с момента реализации «ДКБ-2020» в разрезе обучающих инструментов краткосрочные бизнес-тренинги по проекту «Бизнес-Советник» и «Бизнес-Рост» прошли 138 568 слушателей, по проекту «Школа молодого предпринимателя» обучено 2 109 человек, в обучении топ-менеджмента МСБ приняли участие 2 390 руководителей предприятий, по проекту «Деловые связи» обучение прошли 3 344 человек, из которых зарубежную стажировку на профильных предприятиях США и Германии прошли 450 человек.

В целях создания условий для развития предпринимательского потенциала, открытия и ведения собственного дела в малых городах и сельской местности с 2017 года начата полномасштабная реализация новой Программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства, которая предусматривает меры, направленные на решение проблем, связанных с нехваткой финансирования и недостаточностью залогового обеспечения.

В рамках программы предпринимателям будут предоставляться микрокредиты сроком до 7 лет при максимальной сумме до 8 тысяч МРП (более 18 млн тенге) с конечной ставкой вознаграждения не более 6%, предусмотрены «каникулы» по выплате основного долга по кредиту.

По состоянию на 1 сентября текущего года свыше 80 проектов заемщиков на сумму 1 млрд тенге находятся на рассмотрении у банков второго уровня, 12 проектов на сумму 133 млн тенге — уже получили одобрение к финансированию.

В рамках программы особое внимание уделяется обучению основам ведения бизнеса. На сегодня более 10 тыс. начинающих сельских предпринимателей прошли адаптированный курс подготовки основам ведения бизнеса по проекту «Бастау Бизнес», из них более 17% получили финансирование по линии АО «Аграрная кредитная корпорация» и НУХ «КазАгро». Обучение осуществляется на безвозмездной основе с выплатой разовой стипендии в размере 16 тыс. тенге.

Разработанные меры в рамках программы позволят профинансировать свыше 2 500 проектов в городах, обеспечить недостающим залоговым обеспечением свыше 500 проектов, а также улучшить перспективы своего материального благополучия значительной части сельского населения с низкими доходами.

Помимо этого, с начала текущего года, в Казахстане началась реализация Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства, которая содержит в себе эффективные механизмы поддержки бизнеса и повышения трудовой мобильности граждан.

В целом, можно констатировать, что Правительство и бизнес делают важные шаги навстречу друг другу, определяют «болевые» точки и сферы потенциального роста. Такое тесное взаимодействие закладывает прочную основу для увеличения доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны.