Важная информация для владельцев газовых плит марок BOSCH и SIEMENS
2 октября 2017, 11:38
Сервисный центр БЕСПЛАТНО заменит соединительный элемент (газовый переходник) в вашем приборе.
Если вы имеете или пользуетесь газовой варочной плитой, настольной газовой плитой или встраиваемой газовой варочной панелью марок BOSCH и SIEMENS, вам необходимо знать об опасности возможного повреждения соединительного элемента и заглушки, в связи с чем может происходить утечка газа, и в крайне редких случаях существует риск вероятности взрыва.
Под добровольную меру предосторожности попадают следующие приборы марок BOSCH и SIEMENS, изготовленные по 2011 год:
- отдельностоящие газовые плиты;
- настольные газовые плиты;
- встраиваемые газовые варочные панели.
Вам необходимо найти информацию, которая размещена на заводской табличке – «E-Nr» Номер модели и «FD» Дата изготовления.
Как найти заводскую табличку?
В отдельностоящей газовой плите табличка находится на боковой стороне, где открывается дверца, а также внутри выдвижного ящика.
Если у вас настольная газовая плита, заводская табличка находится на корпусе прибора снизу. Перед перемещением прибора необходимо перекрыть газ!
Во встраиваемой газовой варочной панели необходимо выключить газ и ни в коем случае не поднимать панель. Пожалуйста, воспользуйтесь инструкцией к прибору, чтобы найти табличку. Обычно она располагается на корпусе прибора снизу.
После этого вам необходимо перейти на сайт www.gascookingsafety.com, чтобы проверить - относится ли ваш прибор к добровольной мере предосторожности. Для этого необходимо указать в поле номер модели и дату изготовления, а также указать свои контактные данные. После отправки запроса, вы узнаете – подвержен ли ваш прибор риску.
ВАЖНО! Если окажется так, что прибор относится к категории добровольной меры предосторожности, вам необходимо отключить газ, перестать пользоваться прибором и связаться с сервисным центром.
Сервисный центр БЕСПЛАТНО заменит соединительный элемент (газовый переходник) в вашем приборе.
Для бесплатной замены соединительного элемента и заглушки, пожалуйста, свяжитесь с колл центром по номеру 5454.
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