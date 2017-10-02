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Важная информация для владельцев газовых плит марок BOSCH и SIEMENS

2 октября 2017, 11:38

Сервисный центр БЕСПЛАТНО заменит соединительный элемент (газовый переходник) в вашем приборе.

Если вы имеете или пользуетесь газовой варочной плитой, настольной газовой плитой или встраиваемой газовой варочной панелью марок BOSCH и SIEMENS, вам необходимо знать об опасности возможного повреждения соединительного элемента и заглушки, в связи с чем может происходить утечка газа, и в крайне редких случаях существует риск вероятности взрыва.

Под добровольную меру предосторожности попадают следующие приборы марок BOSCH и SIEMENS, изготовленные по 2011 год:

- отдельностоящие газовые плиты;

- настольные газовые плиты;

- встраиваемые газовые варочные панели.

Вам необходимо найти информацию, которая размещена на заводской табличке – «E-Nr» Номер модели и «FD» Дата изготовления.

Как найти заводскую табличку?

В отдельностоящей газовой плите табличка находится на боковой стороне, где открывается дверца, а также внутри выдвижного ящика.

Если у вас настольная газовая плита, заводская табличка находится на корпусе прибора снизу. Перед перемещением прибора необходимо перекрыть газ!

Во встраиваемой газовой варочной панели необходимо выключить газ и ни в коем случае не поднимать панель. Пожалуйста, воспользуйтесь инструкцией к прибору, чтобы найти табличку. Обычно она располагается на корпусе прибора снизу.

После этого вам необходимо перейти на сайт www.gascookingsafety.com, чтобы проверить - относится ли ваш прибор к добровольной мере предосторожности. Для этого необходимо указать в поле номер модели и дату изготовления, а также указать свои контактные данные. После отправки запроса, вы узнаете – подвержен ли ваш прибор риску.

ВАЖНО! Если окажется так, что прибор относится к категории добровольной меры предосторожности, вам необходимо отключить газ, перестать пользоваться прибором и связаться с сервисным центром.

Сервисный центр БЕСПЛАТНО заменит соединительный элемент (газовый переходник) в вашем приборе.

Для бесплатной замены соединительного элемента и заглушки, пожалуйста, свяжитесь с колл центром по номеру 5454.


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