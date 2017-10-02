В Кокшетау молодые госслужащие пяти регионов обменялись опытом

Впервые 28-29 сентября т.г. в Акмолинской области состоялся межрегиональный форум молодых государственных служащих под девизом «Халыққа қызмет – абыройлы міндет». В мероприятии приняли участие аким Акмолинской области М.Мурзалин, руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции C.Ахметжанов, передает пресс-служба Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области.





Форум собрал около двухсот молодых государственных служащих из Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областей и г.Астаны. В качестве спикеров на встрече выступили руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Cаян Ахметжанов, выпускник программы «Болашак», аким города Степногорска Ануар Кумпекеев, ветеран государственной службы, первый руководитель управления государственной службы Акмолинской области Марат Кульмагамбетов, президент клуба молодых государственных служащих «Жігер» Диана Сергазина.





В рамках форума состоялись секционные занятия по ходу реализации Послания Президента народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Кроме того, в секциях состоялось активное обсуждение программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», а также прошел обмен региональным опытом исполнения Плана Нации «100 конкретных шагов». Участниками были предложены креативные идеи по повышению эффективности реализации указанных государственных программ, в том числе по мотивации гос.служащих и развитию гос.службы.





Участники форума приняли участие в тимбилдинге по местам сакральной географии Бурабайского района.





Сегодня в Акмолинской области на государственной службе работают около 6 тысяч человек, из них 25% составляет молодежь.



