Экспертный совет при Омбудсмене обсудил вопросы укрепления нормативно-правовой основы деятельности Уполномоченного по правам человека РК

В Астане состоялось заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан.

В ходе заседания обсуждены вопросы дальнейшей регламентации деятельности Омбудсмена в соответствии с нормами Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

В свете закрепления статуса Омбудсмена в Основном законе страны, особое внимание участники акцентировали на приоритетность позиции Уполномоченного по правам человека, выступающего посредником между властью и обществом.

Участники заседания отметили, что за годы своей работы учреждение Уполномоченного по правам человека в РК заняло важное место в правовой структуре государства как эффективный механизм защиты, восстановления и продвижения прав и свобод человека.

Было выражено общее мнение о том, что совершенствование законодательства позволит привести институт Омбудсмена в соответствие с международными стандартами и принимать полноценное участие в международном процессе в сфере прав человека.

В рамках заседания также обсуждены вопросы повышения эффективности применения законодательства в области доступа граждан к информации.

По итогам работы членами Экспертного совета выработаны предложения о совершенствовании законодательства по обсуждаемым вопросам, которые в дальнейшем будут направлены в соответствующие государственные органы.

Пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в РК