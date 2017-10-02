BMW i8 Roadster дебютирует в начале декабря

От соплатформенного купе i8 родстер будет отличаться не только мягким верхом, который автоматически складывается за 14 секунд на скоростях до 60 км/ч.

В начале декабря BMW представит на автосалоне в Лос-Анджелесе плагин-гибридный спорткар i8 Roadster. Концептуальная версия этой модели под именем i8 Spyder дебютировала еще весной 2012 года, и вот, наконец, баварцы готовы запустить машину в серию – продажи стартуют в 2018-м.





От соплатформенного купе i8 родстер будет отличаться не только мягким верхом, который автоматически складывается за 14 секунд на скоростях до 60 км/ч. Поскольку закрытая двухдверка вышла на мировой рынок более трех лет назад, для открытой силовую установку модернизировали. По данным сайта bmwblog.com, который ссылается на одного из посетителей прошедшей недавно в Бельгии закрытой презентации i8 Roadster, совокупную отдачу 1,5-литрового ДВС и электрического привода eDrive, увеличили с 362 до 400 л.с. Емкость тяговой батареи повысили вдвое – то есть с 7,1 примерно до 14 киловатт-часов. Соответствующим образом должен был вырасти и запас хода на электротяге – примерно до 70 км по циклу NEDC. Это означает, что в реальных условиях новинка сможет проехать без ДВС около 50 км – это уровень значительной части современных гибридов с подзарядкой от сети.





Кроме того, для i8 Roadster в BMW придумали новый цвет Electric Cooper, доработали шасси и обновили оснащение, установив последнюю версию информационно-развлекательной системы и новые «умные» помощники.



