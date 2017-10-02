В Алматы на проезжей части автодороги сбили уборщика улицы
Мужчину госпитализировали в больницу.
По Саина вниз под мостом недоезжая Толе би сбили рабочего, подробности неизвестны... актуально на 9:49 #Алматы #Астана #Караганда #Шымкент #Туркестан #Жетысай #Сарыагаш #Актобе #Атырау #Павлодар #Тараз #Кызылорда #Семей #Кокшетау #Темиртау #Жезказган #Балхаш #Талдыкорган #Костанай #Орал #Петропавл #Оскемен #Актау
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