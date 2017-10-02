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В Алматы на проезжей части автодороги сбили уборщика улицы

2 октября 2017, 12:03

Мужчину госпитализировали в больницу.

Уборщик подметал обочину дороги под мостом на желтой полосе, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на улице Саина, не доезжая улицы Толе би в северном направлении, перед выездом из туннеля.

По словам водителя автомобиля Honda CR-V, он не успел среагировать, так как мужчина стал резко двигаться назад.

Причину происшествия устанавливает полиция. Мужчина 1995 г.р. доставлен в больницу.


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