В Алматы на проезжей части автодороги сбили уборщика улицы

Уборщик подметал обочину дороги под мостом на желтой полосе,

ДТП произошло на улице Саина, не доезжая улицы Толе би в северном направлении, перед выездом из туннеля.





По словам водителя автомобиля Honda CR-V, он не успел среагировать, так как мужчина стал резко двигаться назад.



