Нурлан Нигматулин принял посла Японии

Сегодня в Мажилисе Парламента РК спикер палаты Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Казахстане Итиро Кавабату, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.





Обсужден широкий круг вопросов дальнейшего укрепления казахстанско-японского взаимодействия, в том числе между парламентариями.





Как подчеркнул председатель мажилиса, благодаря президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и премьер-министру Японии Синдзо Абэ, сегодня отношения между двумя странами вышли на уровень расширенного стратегического партнерства. Казахстан и Япония – близкие союзники в деле ядерного разоружения и нераспространения, мирного использования атомной энергии, устойчивого развития.





Говоря о развитии межпарламентских отношений, Н. Нигматулин отметил уникальный опыт японского парламентаризма, имеющего 70-летнюю историю. При этом, по словам спикера мажилиса, практический интерес для казахстанских депутатов имеет законодательное сопровождение внедрения цифровой экономики, обеспечения кибербезопасности, развития инновационных процессов в экономике.





Спикер мажилиса также высоко оценил специальный приезд в делегации Парламентской лиги дружбы с Казахстаном на ЭКСПО-2017, отметив при этом, что павильон Японии стал одним из самых посещаемых.





В свою очередь Итиро Кавабата поздравил нашу страну с успешным проведением ЭКСПО-2017, подчеркнув при этом, что международная выставка в Астане стала идеальной площадкой для укрепления отношений между Казахстаном и Японией по всем направлениям.





Японский дипломат также поделился впечатлениями от своей работы в качестве посла в Казахстане. При этом Итиро Кавабата выразил готовность и дальше работать над эффективной реализацией договоренностей, достигнутых между двумя странами на высшем уровне.



