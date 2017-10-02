Многодетный отец из Алматы взял из детского дома 5 детей

Многодетный отец из Алматы Асхат Кумашев, который вырастил восьмерых детей и взял на воспитание из детского дома ещё пятерых уверен, что самое главное в жизни каждого - это семья. Дети в детских домах получают самое необходимое, но не получают самое важное – любовь , пишет , пишет Zakon.kz





«Я всегда хотел взять ребенка из детского дома, подарить ему тепло, свою отцовскую любовь и заботу. Свои дети выросли, старшие разъехались, создали свои семья. У нас до конца не реализован наш родительский потенциал. И мы с супругой пошли в детский дом за нашим будущим ребенком. Там нам рассказали о программе «Приемная семья». Одно из условий -это взять от 4 до 10 детей. Мы воспитали своих восьмерых детей и внучку, и для нас не было проблемой воспитать восьмерых приемных. Мы выбирали детей из категории круглых сирот, чтобы потом кровные родственники не требовали вернуть нашего ребенка. Мы посмотрели на детей, и сразу захотели взять нескольких. А в начале года забрали их к себе по программе гостевой семьи и начали собирать документы. Завершив с бюрократией к февралю, мы официально стали родителями 13 детей», - сказал глава большого семейства.









Так, Еркин, Рамазан, Тимур, Карина и Керим обрели настоящую семью. У них появились мама, папа и еще 8 братьев и сестер, не говоря уже об огромном количестве родственников.





«Они быстро адаптировались, чувствуют материнскую любовь и постоянно вьются вокруг Аиды, я даже иногда ревную, - продолжил Асхат.- Ко мне они приходят больше советоваться. У нас талантливые дети. Наш младшенький Керим очень сообразительный, у него математический склад ума. Тимур хозяйственный, он попросил купить кур, теперь сам за ними ухаживает, и каждый день несушки приносят по 16 яиц. Карина у нас красавица и мамина помощница. Рамазан очень спортивный, занимается бегом, борьбой и футболом. Еркин айтишник, хорошо разбирается в технике».









Как рассказывает мама семейства Аида, дети быстро адаптировались, но в первое время было непросто.





«Сначала во время обеда они всё ставили рядом с собой, закрывали еду руками и не делились. Прятали свои вещи и то, что можно было забрать со стола. Мы находили заначки в виде хлеба и сухарей под подушкой, в вещах и прочих местах. Керим нашел старый рюкзак и положил туда игрушки, которые посчитал своими и никому не давал. Носил его постоянно, перед сном просил прятать на верхнюю полку шкафа. Первое время младший капризничал, если что-то не даём или не делаем. Сейчас изменился, повзрослел, знает, что такое семья и что там есть свои порядки», - сказала она.









Асхат Кумашев приводит статистику Дариги Назарбаевой, согласно которой 70% мальчиков - выпускников детдомов, попадают в тюрьмы; 60% девочек - на панель. В Казахстане 8066 детей содержатся в 148 учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.





«КПД от системы детских домов минимален, - продолжил Асхат. - Да у них есть крыша над головой, еда, одежда, образование. Но почему их дальнейшая судьба складывается плохо. Есть те, кому везет, и они реализуются, но у большинства судьбы ломаются. Затрачиваются огромные средства и большие человеческие ресурсы, которые не дают нужный результат. Считаю, что институт детских домов изжил себя. Это детище советского строя, неприменимое сегодня. У всех детей из детского дома стоит диагноз - задержка психического здоровья. Я, основываясь на свой опыт, хочу сказать, что никаких психических проблем у них нет. Дети попадают в стрессовую ситуацию и замыкаются в себе. На группу детей есть воспитатель, он отрабатывает сутки через трое, и для него главное, чтобы в его смену не произошло никакого происшествия».





Асхат Кумашев создал общественный фонд «Забота», чтобы помогать не только детям, которые остались без родителей, но и семьям, взявшим на попечение детей из детских домов. Если семье удастся найти спонсоров, то они планируют сделать из свободных комнат своего дома учебный центр.









«Система детских домов воспитывает сирот иждивенцев. Они живут на всем готовом: настало время обеда, они идут на все готовое, порвались носки, они их выкидывают и идут за новыми. Но это заканчивается в 18 лет. И они попадают в мир, в котором не знают, что и как устроено и понимают, что им оказывается никто ничего не должен. Они ищут легкие пути заработка и совершают кражи, продают себя. В семье ребенок сразу учится жить в обществе, учится быть самостоятельным, ответственным. В Казахстане не должно быть детских домов, должны быть большие любящие семьи», - считает собеседник.





Государство сохраняет за детьми право на получение жилья, а также прочих льгот. Новым мамам и папам, как воспитателям, платят зарплату 35 тысяч тенге, также за каждого ребенка выплачивается 10 МРП, это чуть более 20 тысяч тенге. Хотя на содержание одного ребенка в детском доме государство выделяет в среднем 125 тысяч тенге.









«Только на то, чтобы собрать каждого ребенка в школу, мы потратили более 40 тысяч тенге. А еще они хотят красивые вещи, планшеты, каждому в наше время нужен телефон. Но ведь дело не в деньгах. Мы бы хотели, чтобы наша семья пополнилась. Чтобы в Казахстане еще на пять счастливых детей стало больше», - сказала многодетная мама Аида.