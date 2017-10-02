Атамбаев: Любые попытки дестабилизировать ситуацию в период выборов будут жестко пресечены

Он подчеркнул, что правоохранительным органам нужно принять все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности в период проведения предвыборной агитации и непосредственно в день президентских выборов.

Любые попытки дестабилизировать ситуацию в период президентских выборов будут жестко пресечены. Об этом заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на заседание Совета безопасности в узком составе, которое прошло под председательством главы государства , сообщает , сообщает Кабар





Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, в ходе заседания была заслушана информация о ситуации в стране в период проведения кандидатами в президенты агитационной кампании и о реализации комплекса мер по подготовке к проведению президентских выборов с акцентом на первостепенных вопросах обеспечения национальной безопасности в свете задержания депутата Жогорку Кенеша по подозрению в попытке организации массовых беспорядков и насильственного захвата власти.





Атамбаев подчеркнул, что правоохранительным органам нужно принять все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности в период проведения предвыборной агитации и непосредственно в день президентских выборов. Глава государства поручил Правительству усилить реализацию комплекса мер по обеспечению всех условий для реализации гражданами права на свободное волеизъявление на президентских выборах в условиях стабильности и безопасности.





«В условиях предстоящих выборов Президента для нас чрезвычайно важны мир и согласие в стране. Мы не должны допустить никаких провокаций в важнейший для страны период и обеспечить мир и безопасность граждан. В случае выявления попыток организовать беспорядки необходимо гарантировать неотвратимость наказания по всей строгости закона. В интересах государства и его будущего любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране в предвыборный период будут жестко пресечены», - сказал Атамбаев.



