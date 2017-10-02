Футболист Георгий Жуков: Сборной необходимо доказать, что не все так плохо

5 октября Национальная сборная Казахстана на выезде сыграет с командой Румынии, а 8-го примет на своем поле Армению.

Полузащитник Национальной сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков не сможет принять участие в грядущих матчах с Румынией и Арменией, но сам игрок не теряет оптимизма, отметив в интервью корреспонденту KazFootball.kz чего может достичь команда Александр Бородюка на финише отборочного цикла ЧМ-2018:





- Надеюсь, что мы наконец наберем очки, потому что сейчас очень большое давление на сборную, хотя в предыдущих матчах мы играли не так плохо, как это кажется по счету, именно в игровом плане были приятные моменты. Поэтому я думаю, что даже с Румынией на выезде можно играть и добыть положительный результат. А с Арменией мы просто обязаны взять очки, ради тренера, родных трибун, да ради себя в конце концов.





- Обойти Армению и занять пятое место – это имеет большое значение?





- Пятое место, конечно многое не меняет, дело не в том, что надо кого-то обойти, просто необходимо доказать себе, болельщикам, что не все так плохо, как это выглядит сейчас.





- Александр Генрихович интересовался по поводу вашего состояния?





- Я постоянно в контакте с тренерским штабом, они очень надеялись, что успею восстановиться к играм сборной, но к сожалению, не получилось.





- Известно, что в долгосрочных планах у Бородюка вы и Куат рассматривались, как основная пара центральных полузащитников, вам приятно, что есть определенный кредит доверия?





- Да, действительно приятно, что Александр Генрихович мне доверяет, ради него я хочу проявить себя еще лучше, это вера зажигает меня изнутри, но к сожалению, я еще не смог доказать это в полной мере.





- Возвращение Исламхана в сборную – это важный фактор?





- Безусловно, он поможет сборной, при нем команда способна больше владеть мячом, играть более комбинационно.





Напомним, 5 октября Национальная сборная Казахстана на выезде сыграет с командой Румынии, а 8-го примет на своем поле Армению.



