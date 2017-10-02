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Тенге начал неделю с ослабления

2 октября 2017, 12:18

Минимальная цена составила 340,80, максимальная - 341,54 тенге за доллар.

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 341,27 тенге (+0,08 тенге) за доллар, передает Zakon.kz.

Минимальная цена составила 340,80, максимальная - 341,54 тенге за доллар. Торги закрылись по курсу 341,15 тенге за доллар.

Объем торгов составил 24,750 млн долларов.

По данным Kurs.kz, в обменниках курс составил 340,2-342,1 тенге за доллар. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 11.07 по времени Астаны составила 56,56 доллара за баррель.


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