Проблемные вопросы и предложения бизнеса рассмотрели на очередном консультативном совете при ДГД по г. Алматы
29 сентября состоялось очередное заседание Консультативного совета при Департаменте государственных доходов по городу Алматы. Для обсуждения проблемных вопросов были приглашены представители 14 бизнес сообществ города и средств массовой информации.
В ходе заседания были обсуждены вопросы уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса, выписки счетов-фактур в электронном виде с учетом изменений, вводимых с 1 октября 2017 года, мониторинга функциональности информационной системы АСТАНА-1.
Во вступительной части руководителем Департамента и председателем Консультативного совета А. Тынысбековым была озвучена информация о ходе исполнения прогнозных показателей поступления налогов и других платежей в бюджет, а также о проводимой работе по борьбе с «теневой экономикой».
Так, по состоянию на 1 июля 2017 года в городе Алматы осуществляют деятельность порядка 183 754 предпринимателей (без учета бездействующих), из них 74,9 тысяч юридических лиц и 108,9 тысяч индивидуальных предпринимателей.
По состоянию на 27 сентября 2017 года прогнозные показатели доходной части бюджета г. Алматы исполнены на 103%, т.е. при плане 1 206 058 млн тенге поступления составили 1 246 762 млн тенге, темп роста по сравнению с прошлым годом составил 112% или больше на 132 533 млн тенге.
Далее, были озвучены итоги работы, проделанной Департаментом во исполнение протокольных поручений предыдущего заседания Консультативного совета, в том числе:
- о направлении предложений для внесения изменений в законодательство в части учета разницы в тиынах, возникающей при перерасчете операций в иностранной валюте у участников околотаможенной сферы при таможенной очистке. В результате было принято решение не рассматривать вышеуказанные ситуации как нарушение законодательства и не привлекать к административной ответственности при проведении камерального контроля. Также было сообщено, что рабочей группой при Министерстве юстиции РК в рамках проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «Об административных правонарушениях» была одобрена поправка в статью 280-1 в части вынесения предупреждения при нарушении порядка выписки ЭСФ и наложения административного штрафа только при повторном нарушении;
- по запросу представителей бизнес среды, было направлено предложение в АО «Казахтелеком» об увлечении оператором пропускной способности канала ИС ЭСФ. В результате загруженность канала стабилизирована и отрегулирована до 500 Мбит/с;
- иные итоги, в том числе о направлении предложений для приведения в соответствие норм Закона «О государственных закупках» с нормами Налогового кодекса в части обязательств по выписке счетов-фактур в электронном виде, анализа сведений повторных СКУР для определения случаев и причин назначения дополнительных проверок и т.д.
В докладе о ходе проводимой работы по борьбе с организацией незаконного игорного бизнеса было сообщено, что за 8 месяцев 2017 года сотрудниками службы экономических расследований по оперативной информации была пресечена незаконная деятельность 50 игорных заведений, из них электронных казино - 43 и 7 фактов организации игровых аппаратов. Изъято компьютерной техники более 617 единиц, телевизоров 246 единиц, электронных терминалов (желто-зеленные) 117 единиц, игровых автоматов 21 единиц, денежных средств в сумме около 6 млн тенге.
При обсуждении проблемных вопросов представителями бизнеса было предложено усилить массово-разъяснительную работу среди населения о вредном воздействии, в том числе псевдолотерей (игровых автоматов с функциями азартных игр) и интернет-игр с денежным выигрышем, на общественную нравственность, состояние здоровья человека, создающих почву для роста преступности иной категории (кража, убийство и т.д.). Общественный контроль со стороны населения является наиболее действенным средством выявления и пресечения такой деятельности, и не следует забывать, что вовлеченными в подобные игры могут оказаться не только взрослые.
Кроме того, необходимо на постоянной основе напоминать об ответственности лиц, занимающихся незаконным игорным бизнесом, владельцев и арендодателей, предоставляющих места для размещения таких автоматов на своей территории.
Далее, в ходе заседания были озвучены наиболее часто встречающиеся ошибки при выписке электронных счетов-фактур (ЭСФ), в том числе связанные с выпиской ЭСФ в иностранной валюте, а также об изменениях формы счета-фактуры, выписываемой в электронном виде, которые вводятся в действие с 1 октября 2017 г.
В заключительной части заседания с докладом выступил председатель Казахстанской Ассоциации таможенных брокеров (представителей) Г. Шестаков по проблемным вопросам внедрения ИС АСТАНА-1.
Выделенные предложения и проблемные вопросы были зафиксированы в виде протокольных поручений и подлежат дальнейшему исполнению.
Подведя итоги заседания, руководитель ДГД по г. Алматы Тынысбеков А.С. напомнил о проводимой органами государственных доходов города Алматы акции по борьбе с «теневой экономикой» и призвал представителей бизнес-сообществ проявлять активность в борьбе с противозаконными действиями недобросовестных лиц.
Целью организуемых ДГД заседаний Консультативного совета является содействие субъектам частного предпринимательства и лицам, осуществляющим деятельность в сфере налогового и таможенного дела, в совершенствовании налогового и таможенного регулирования, создание необходимых условий для ведения бизнеса в стране и внедрение эффективных методов администрирования.
В свою очередь, органы госдоходов города Алматы наряду с обеспечением полноты поступления налогов ставят перед собой задачу по улучшению и упрощению условий для работы предпринимателей, в том числе создание условий для добросовестной конкуренции.
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