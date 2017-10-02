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СМИ сообщили о 20 пострадавших в результате стрельбы у казино в Лас-Вегасе

2 октября 2017, 12:30

Стрелок стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel.

По меньшей мере 20 человек пострадали в результате стрельбы вблизи казино в американском Лас-Вегасе, сообщает РИА Новости.

По данным правоохранителей, стрелок, предположительно, стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

По данным издания, сообщения о стрельбе также поступают из других частей города. Стрелявший (стрелявшие), предположительно, находятся в бегах.



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