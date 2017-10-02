В период с 09:00 ч 1 октября 2017 года по 14:00 ч 2 октября 2017 года ИС «Электронные счета-фактуры» будет недоступна
Уважаемые налогоплательщики!
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что в период с 09:00 ч 1 октября 2017 года по 14:00 ч 2 октября 2017 года информационная система «Электронные счета-фактуры» будет недоступна в связи с проведением работ по переключению на новую версию ЭСФ.
Приносим извинения за предоставленные неудобства!
2 октября 2017, 10:00
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК
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