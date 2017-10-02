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Как прошел референдум за независимость Каталонии

2 октября 2017, 12:48

90% проголосовавших на референдуме высказались за отделение Каталонии от Испании.

В Каталонии 1 октября прошло голосование по вопросу о независимости региона от Испании, сообщает РБК.

В декабре 2015 года Конституционный суд Испании объявил проведение референдума незаконным, на основании этого решения официальный Мадрид объявил голосование по этому вопросу неконституционным и принял меры для того, чтобы оно не состоялось.


Фото: Juan Medina / Reuters

Столкновения с полицией возле избирательного участка в муниципалитете Сан-Хулия-де-Рамис, где должен был проголосовать глава Каталонии Карлес Пучдемон. Чтобы опустить избирательный бюллетень в урну, ему пришлось уехать в другой муниципалитет, Корнелья-де-Терри.


Фото: Matthias Oesterle / Globallookpress

Женщина демонстрирует заполненный избирательный бюллетень на референдуме о независимости Каталонии


Фото: Albert Gea / Reuters

Власти Каталонии призывали сограждан демонстрировать мирный настрой и избегать столкновений с полицией


Фото: Susana Vera / Reuters

Сотрудники Гражданской гвардии Испании оттаскивают протестующих против закрытия избирательных участков во время референдума о независимости


Фото: Francisco Seco / AP

Избирательные участки были открыты в зданиях школ и других общественных организаций. На фото: Гражданская гвардия оттесняет желающих проголосовать от избирательного участка, обустроенного в спортивном центре в муниципалитете Сан-Хулия-де-Рамис



Фото: Susana Vera/ Reuters

Каталонцы просят полицию пропустить их к избирательному участку


Фото: Vincent West / Reuters

Голосование в школе Эстель, муниципалитет Вик


Фото: Susana Vera / Reuters

Полиция силой вытаскивает голосующих с избирательных участков


Фото: Yves Herman / Reuters

Женщина целует бюллетень перед тем, как опустить его в избирательную урну в Барселоне


Фото: Emilio Morenatti / AP

Сторонники референдума отказываются покидать избирательные участки


Фото: Emilio Morenatti / AP

В столкновениях с полицией в Каталонии пострадали как минимум 38 человек, сообщил региональный минздрав



Фото: Enrique Calvo / Reuters

В различных муниципалитетах Каталонии во время референдума происходили столкновения с полицией. Самые масштабные были зафиксированы в Барселоне. Для разгона толпы правоохранительные органы применяли резиновые пули и дубинки.


Глава Каталонии заявил, что испанские правоохранительные органы продемонстрировали «неоправданное» и «несоразмерное» насилие и выставили Испанию «в ужасном свете».


Фото: Jon Nazca / Reuters

Ночь накануне референдума. Родители разбили лагерь в школе, где оборудован избирательный участок.


Фото: Jon Nazca / Reuters

Люди разбили временный лагерь, чтобы с утра занять очередь в избирательный участок и проголосовать на референдуме о независимости Каталонии.

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