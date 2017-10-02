Как прошел референдум за независимость Каталонии

90% проголосовавших на референдуме высказались за отделение Каталонии от Испании.

В Каталонии 1 октября прошло голосование по вопросу о независимости региона от Испании , сообщает , сообщает РБК





В декабре 2015 года Конституционный суд Испании объявил проведение референдума незаконным, на основании этого решения официальный Мадрид объявил голосование по этому вопросу неконституционным и принял меры для того, чтобы оно не состоялось.









Фото: Juan Medina / Reuters



Столкновения с полицией возле избирательного участка в муниципалитете Сан-Хулия-де-Рамис, где должен был проголосовать глава Каталонии Карлес Пучдемон. Чтобы опустить избирательный бюллетень в урну, ему пришлось уехать в другой муниципалитет, Корнелья-де-Терри.



Фото: Matthias Oesterle / Globallookpress

Женщина демонстрирует заполненный избирательный бюллетень на референдуме о независимости Каталонии



Фото: Albert Gea / Reuters

Власти Каталонии призывали сограждан демонстрировать мирный настрой и избегать столкновений с полицией







Фото: Susana Vera / Reuters





Сотрудники Гражданской гвардии Испании оттаскивают протестующих против закрытия избирательных участков во время референдума о независимости





Фото: Francisco Seco / AP





Избирательные участки были открыты в зданиях школ и других общественных организаций. На фото: Гражданская гвардия оттесняет желающих проголосовать от избирательного участка, обустроенного в спортивном центре в муниципалитете Сан-Хулия-де-Рамис









Фото: Susana Vera/ Reuters





Каталонцы просят полицию пропустить их к избирательному участку



Фото: Vincent West / Reuters

Голосование в школе Эстель, муниципалитет Вик





Фото: Susana Vera / Reuters



Полиция силой вытаскивает голосующих с избирательных участков



Фото: Yves Herman / Reuters

Женщина целует бюллетень перед тем, как опустить его в избирательную урну в Барселоне





Фото: Emilio Morenatti / AP



