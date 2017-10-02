Как прошел референдум за независимость Каталонии
2 октября 2017, 12:48
90% проголосовавших на референдуме высказались за отделение Каталонии от Испании.
В Каталонии 1 октября прошло голосование по вопросу о независимости региона от Испании, сообщает РБК.
В декабре 2015 года Конституционный суд Испании объявил проведение референдума незаконным, на основании этого решения официальный Мадрид объявил голосование по этому вопросу неконституционным и принял меры для того, чтобы оно не состоялось.
Фото: Juan Medina / Reuters
Столкновения с полицией возле избирательного участка в муниципалитете Сан-Хулия-де-Рамис, где должен был проголосовать глава Каталонии Карлес Пучдемон. Чтобы опустить избирательный бюллетень в урну, ему пришлось уехать в другой муниципалитет, Корнелья-де-Терри.
Фото: Matthias Oesterle / Globallookpress
Женщина демонстрирует заполненный избирательный бюллетень на референдуме о независимости Каталонии
Фото: Albert Gea / Reuters
Власти Каталонии призывали сограждан демонстрировать мирный настрой и избегать столкновений с полицией
Фото: Susana Vera / Reuters
Сотрудники Гражданской гвардии Испании оттаскивают протестующих против закрытия избирательных участков во время референдума о независимости
Фото: Francisco Seco / AP
Избирательные участки были открыты в зданиях школ и других общественных организаций. На фото: Гражданская гвардия оттесняет желающих проголосовать от избирательного участка, обустроенного в спортивном центре в муниципалитете Сан-Хулия-де-Рамис
Фото: Susana Vera/ Reuters
Каталонцы просят полицию пропустить их к избирательному участку
Фото: Vincent West / Reuters
Голосование в школе Эстель, муниципалитет Вик
Фото: Susana Vera / Reuters
Полиция силой вытаскивает голосующих с избирательных участков
Фото: Yves Herman / Reuters
Женщина целует бюллетень перед тем, как опустить его в избирательную урну в Барселоне
Фото: Emilio Morenatti / AP
Сторонники референдума отказываются покидать избирательные участки
Фото: Emilio Morenatti / AP
В столкновениях с полицией в Каталонии пострадали как минимум 38 человек, сообщил региональный минздрав
Фото: Enrique Calvo / Reuters
В различных муниципалитетах Каталонии во время референдума происходили столкновения с полицией. Самые масштабные были зафиксированы в Барселоне. Для разгона толпы правоохранительные органы применяли резиновые пули и дубинки.
Глава Каталонии заявил, что испанские правоохранительные органы продемонстрировали «неоправданное» и «несоразмерное» насилие и выставили Испанию «в ужасном свете».
Фото: Jon Nazca / Reuters
Ночь накануне референдума. Родители разбили лагерь в школе, где оборудован избирательный участок.
Фото: Jon Nazca / Reuters
Люди разбили временный лагерь, чтобы с утра занять очередь в избирательный участок и проголосовать на референдуме о независимости Каталонии.
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