28 сентября 2017 года в г. Ереване (Республика Армения) состоялось 24-ое заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Делегацию Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан возглавил Председатель Тенгебаев Ардак Мырзабаевич.

На заседании обсуждены вопросы координации работы таможенных служб по модернизации программных средств с учетом положений Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и технологиеских документов, регламентирующих присоединение к общим процессам в таможенной сфере, о мерах по эффективности контроля таможенной стоимости, рассмотрены результаты проработки вопроса правоприменительной практики таможенного администрирования иностранных транспортных средств международной перевозки, перевозящих товары, в отношении которых совершены таможенные операции, связанные с помещением под таможенные процедуры.

В целях выработки единых подходов принято ряд решений направленных на оптимизацию совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, единообразия и эффективности применения таможенных процедур.