Зың - новая вирусная композиция настигла акима Шымкента

В интернете резко набирает популярность песня неизвестного автора под название "Зың, зың".

За последние два дня казахстанцев буквально "накрыла" новая песня «Шымкенттің қыздары» или "Зың, зың".





Композиция становится "вирусной". Пользователи социальных сетей выкладывают свои видео - пародии на полюбивший трек и делают музыку еще более известной.