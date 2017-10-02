#Зың - новая вирусная композиция настигла акима Шымкента
2 октября 2017, 12:57
В интернете резко набирает популярность песня неизвестного автора под название "Зың, зың".
За последние два дня казахстанцев буквально "накрыла" новая песня «Шымкенттің қыздары» или "Зың, зың".
Композиция становится "вирусной". Пользователи социальных сетей выкладывают свои видео - пародии на полюбивший трек и делают музыку еще более известной.
Так произошло и с видео подборкой, размещенной в Instagram-паблике smotra_shymkent. Под песню "Зың, зың" создали клип из фотографий акима Шемкента Абдрахимова Габидуллы Рахматуллаевича. В нем авторы попытались таким образом выразить свою любовь к градоначальнику.
Вскоре после появившегося видео, акиму Шымкента празднично подарили велосипед.
Предлагаем посмотреть и другие пародии на вирусную музыкальную композицию "Зың, зың".
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