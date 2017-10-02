Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

#Зың - новая вирусная композиция настигла акима Шымкента

2 октября 2017, 12:57

В интернете резко набирает популярность песня неизвестного автора под название "Зың, зың".

За последние два дня казахстанцев буквально "накрыла" новая песня «Шымкенттің қыздары» или "Зың, зың".

Композиция становится "вирусной". Пользователи социальных сетей выкладывают свои видео - пародии на полюбивший трек и делают музыку еще более известной.

Так произошло и с видео подборкой, размещенной в Instagram-паблике smotra_shymkent. Под песню "Зың, зың" создали клип из фотографий акима Шемкента Абдрахимова Габидуллы Рахматуллаевича. В нем авторы попытались таким образом выразить свою любовь к градоначальнику.


Шымкенттiң әкімі #ЗЫҢ #ЗЫН ???????????? ????????@akimat.shymkent

Публикация от Смотра Шымкент 13 (@smotra_shymkent) Окт 1 2017 в 8:49 PDT


Вскоре после появившегося видео, акиму Шымкента празднично подарили велосипед.

????????????

Публикация от Смотра Шымкент 13 (@smotra_shymkent) Окт 1 2017 в 9:33 PDT



Предлагаем посмотреть и другие пародии на вирусную музыкальную композицию "Зың, зың".


#шымкенттің #қыздары #зың #зың

Публикация от magjan005 (@magjan_tursinov) Окт 1 2017 в 1:36 PDT

Ал, кетті, зың-зың зың-зың зың-зың????????????????‍♀️????‍♀️????‍♀️????????????#зың #зыңзың

Публикация от Жұлдызды қазақстан (@juldyzdy_kazakhstan) Окт 1 2017 в 6:03 PDT


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...