«Барселону» могут исключить из Примеры, а Испанию — отстранить от ЧМ

Чем грозит референдум о независимости Каталонии «Барселоне» и сборной Испании – в обзоре новостей дня.

«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» в матче, проходившем при пустых трибунах





В матче 7-го тура испанской Примеры «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» разгромила со счётом 3:0 «Лас-Пальмас».





Матч по решению руководства «Барселоны» проходил при пустых трибунах. Ранее лига отказалась переносить матч из-за проходящего в Каталонии референдума о независимости.





На 49-й минуте Серхио Бускетс вывел сине-гранатовых вперёд, на 70-й минуте отличился Лионель Месcи, а на 77-й аргентинец оформил дубль.





В таблице испанского первенства «Барселона» (21 очко) располагается на первой строчке, а «Лас-Пальмас» (6) занимает 17-е место.





Фанаты «Реала» устроили акцию патриотизма в ответ на референдум в Каталонии





Болельщики «Реала» во время домашнего матча 12-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» провели акцию патриотизма в ответ на референдум в Каталонии, сообщает Mundo Deportivo.





До начала встречи фанатам раздавались листовки со словами: «Сохрани эту листовку у себя в кармане, а на 12-й минуте встань и подними флаг над головой, потому что мы – игроки под номером 12, и все мы – Испания». Таким образом, на 12-й минуте встречи «сливочных» с каталонской командой на трибунах появилось большое количество испанских флагов.





«Реал» выиграл у «Эспаньола», отставание от «Барселоны» — семь очков





«Реал» выиграл у «Эспаньола» в матче седьмого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.





На исходе получаса игры Криштиану Роналду сместился с фланга к центру и выдал роскошную передачу на ход Иско, который ворвался в штрафную и нанёс отличный удар низом в дальний угол под опорную ногу голкиперу. На 71-й минуте Роналду набрал скорость, стартовав от центра поля, и отдал мяч Марко Асенсио, который из левой части штрафной выполнил передачу на Иско, поразившего ворота.





«Реал» с 14 очками занимает пятое место в таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 7 баллов. «Эспаньол» (8) — 14-й.





ФИФА в случае попадания сборной Испании в финальную часть чемпионата мира 2018 года может исключить команду из состава участников, если руководство Примеры запретит «Барселоне» выступать в чемпионате в результате независимости Каталонии от Испании. Об этом сообщает Marca.





По данным источника, ФИФА может счесть возможное решение Примеры исключить «Барселону» вмешательством государства в дела национальной федерации футбола. В случае дисквалификации сборная не сможет принимать участие в официальных матчах, а клубы страны — в турнирах под эгидой ФИФА.





Голосование на референдуме о независимости Каталонии прошло 1 октября.





«Анжи» — «Зенит» — 2:2: гол Паредеса спас гостей от первого поражения в РФПЛ





В матче 12-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске «Анжи» и «Зенит» сыграли вничью со счётом 2:2.





Махачкалинская команда вышла вперёд на 20-й минуте — Олег Данченко распечатал ворота Андрея Лунёва. На 57-й минуте сине-бело-голубые сумели отыграться — свой очередной гол забил Александр Кокорин. Однако ничейный счёт продержался недолго — две минуты спустя Адлан Кацаев вывел хозяев поля вперёд. Спастись от поражения петербургская команда сумела на 85-й минуте — счёт сравнял Леандро Паредес.





В таблице РФПЛ «Зенит» (28 очков) располагается на первой строчке, опережая на два очка «Локомотив». «Анжи» (9 очков) занимает последнее место.





В матче 12-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» на стадионе «РЖД Арена» разгромил со счётом 3:0 «Динамо».





На 24-й минуте Мануэл Фернандеш вывел «железнодорожников» вперёд, на 33-й отличился Антонио Эдер, а окончательный результат на 58-й минуте установил Алексей Миранчук.





ЦСКА сыграл вничью с «Уфой», Натхо не забил пенальти на 89-й минуте





ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 0:0.





На протяжении всего матча «армейцы» атаковали чаще соперника, но уфимская команда успешно справилась с натиском хозяев. В концовке ЦСКА мог вырвать победу, но Бибрас Натхо не смог реализовать пенальти на 89-й минуте встречи.





ЦСКА набрал 21 очко и остался на четвёртом месте в турнирной таблице российского чемпионата. «Уфа» (14) располагается на 10-й позиции.





У Головина частичное повреждение связок правого голеностопного сустава





Три футболиста ЦСКА получили повреждения в домашнем матче 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).





Как сообщает официальный сайт «армейцев», у полузащитника Александра Головина диагностировано частичное повреждение связок правого голеностопного сустава.





У хавбека Понтуса Вернблума — глубокая рваная рана, ему наложили швы. Полученное повреждение не позволит ему участвовать в тренировочном процессе в ближайшее время.





Защитник красно-синих Василий Березуцкий получил травму икроножной мышцы левой голени.





Сроки восстановления этих игроков, как и хавбека Алана Дзагоева, будут определены после дополнительных обследований, которые состоятся через несколько дней.





«Ювентус» упустил победу в игре с «Аталантой», прервав 6-матчевую победную серию





В матче 7-го тура чемпионата Италии «Аталанта» принимала на своём поле «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 2:2.





По ходу встречи «Ювентус» вёл со счётом 2:0, однако упустил победу. В составе «Аталанты» забитые мячи на свой счёт записали Маттиа Кальдара и Бриан Кристанте, а за «Ювентус» голы забили Федерико Бернардески и Гонсало Игуаин. Таким образом, «Ювентус» впервые потерял очки в нынешнем сезоне Серии А.





«Ювентус» (19 очков) делит второе место в турнирной таблице чемпионата Италии с «Интером», уступая два балла лидирующему «Наполи». «Аталанта» (9) находится на 11-й строчке.







